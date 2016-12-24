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Spor

10 yılda 1260 maça bahis oynamış!

Saha içinde ve dışında yaptığı olaylı hareketlerle tanınan Joey Barton hakkındaki soruşturma derinleştirdi

24 Aralık 2016 12:10

İngiltere Futbol Federasyonu, Joey Barton'ı son 10 yılda toplam 1260 maça bahis oynamakla suçluyor.

İngiltere’de yayın yapan Sky Sports kanalının haberine göre, 34 yaşındaki Barton 10 yıl içerisinde 1260 ayrı futbol maçına bahis yaptı.

Ekim ayında 44 maça bahis oynadığı için soruşturma açılan Joey Barton, futbol oynamaya devam etmişti.

5 Ocak 2017’ye kadar savunma hakkı olan Barton, geçtiğimiz günlerde Burnley’e imza atmıştı. İngiliz futbolcu kariyerinde Manchester City, Newcastle United, Marsilya, QPR, Rangers formalarını giydi.

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