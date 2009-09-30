10 yıl sonra yine İzmir'de

3 Ekim'de İzmir'de vereceği konser için çok heyecanlı olan Nilüfer, sanat hayatının ilk konserini 10 yıl önce İzmir'de verdiğini söyledi.



Nilüfer ilk sahne deneyimini şöyle anlattı: "O konserde Ajda Pekkan, Füsun Önal, Selda Bağcan gibi sanatçılar da sahne alıyordu. Büyük bir heyecanla üç şarkı seslendirdim. Çok büyük alkış aldım. Bu bana hem büyük bir mutluluk verdi hem de kendime olan özgüvenimi artırdı."



Günü de var



Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak nitelendirdiği İzmir'in büyüsüne kapılmamamın imkansız olduğunu da vurgulayan Nilüfer, konser sonrasında Kordon'da balık keyfi yapmak istediğini de belirtti. Sanatçı İzmir'de en son 10 yıl önce konser verdiğini ve burada sahneye çıkmayı çok özlediğini de söyledi.