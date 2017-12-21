T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 yıl önce bebeğini öldürüp gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 10 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp İstanbul'da Yedikule Zindanları'na gömdüğü iddia edilen Y

21 Aralık 2017 19:07

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 10 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp İstanbul\'da Yedikule Zindanları\'na gömdüğü iddia edilen Y.T. (27) adlı kadın, kız kardeşi F.T.\'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Olay 10 yıl önce İstanbul\'da meydana geldi. Olay tarihinde 17 yaşında olan Y.T. adlı kadın birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldı. Genç kadın bebeğini doğurduktan sonra öldürüp İstanbul\'da Yedikule zindanlarna gömdü. Bu olayın ardından evlenen ve halen evli olan Y.T., 2 çocuk dünyaya getirdi. Dün polise giden Y.T.\'nin kız kardeşi F.T. kendisini bir erkek kişinin aradığını, kız kardeşinin 10 yıl önce dünyaya bebek getirip öldürdüğünü kendisinin de bebeğin babası olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Şikayet ardından harekete geçen polis, genç kadını gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.T. kızkardeşiyle aralarının bozuk olduğunu öne sürdü. Polisteki işlemlernin tamamlanması ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilen Y.T. adliyeye sevk edildi.

FOTĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHA SAMSUNYedikule ZindanlarıOlayGençYedikuleBuDünSuçlamalarıPolistekiFOTĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24