'10 yıl içinde 388 milyon kişi ölebilir’

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Plaza Otel'de düzenlenen "Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu" başladı.Sempozyumun açılışında konuşan Torunoğlu, pek çok ülkenin, yaşlı nüfusun artışı ve küreselleşme gibi nedenlerle değişim geçirdiğini belirtti.Dünyada ve Türkiye'de kronik hastalıkların en önemli sağlık konularından birini oluşturduğunu ifade eden Torunoğlu, bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirilmesi için sempozyumu düzenlediklerini kaydetti.Dünya genelinde 2005 yılında 35 milyon kişinin kronik hastalıklar nedeniyle öldüğünün tahmin edildiğini belirten Torunoğlu, şöyle devam etti:"Herhangi bir önlem alınmadığı takdirde gelecek 10 yıl içerisinde dünyada 388 milyon kişi kronik hastalıklardan ölebilir. Bu ölümlerin çoğu erken ölümler olacaktır ve aileleri, toplulukları etkileyecektir. Benzer eğilimler ülkemiz için de söz konusudur. 65 yaş üzeri nüfusumuz giderek artmaktadır. Türkiye'de 2000 yılındaki toplam 430 bin ölümün 305 bini kronik hastalıklar nedeniyledir. Ölüm nedeni olan hastalıklar içerisinde kronik hastalıklar ilk 3 sırayı teşkil etmektedir."Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan da Türkiye'de 2003'ten bu yana bir dönüşüm programı uygulandığını, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.Özellikle 2005'ten itibaren bakanlığın uyguladığı dönüşüm programı içerisinde kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadeleyi daha sistematik bir hale getirdiklerini anlatan Buzgan, kronik hastalıkların doğum öncesinden önlenmeye başlanabileceğini belirtti. Buzgan, bu çerçevede yürütülen anne-çocuk sağlığı programının çok eskiden başladığını ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.Bulaşıcı hastalıklarda da çok önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Buzgan, "Gelişmiş ülkelerde uygulanan aşılama artık ülkemizde de uygulanıyor. Bu konuda bir sıkıntımız kalmadı" dedi.Bulaşıcı olmayan hastalık alanlarının ise biraz daha zor olduğunu ve asıl hastalık yükünü oluşturduğunu ifade eden Buzgan, Türkiye'de kayıtlı 20 bin civarında tüberküloz hastası bulunduğunu bildirdi.Bakanlık bünyesinde Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, bunun öncesinde de Kanserle Savaş ve Ruh Sağlığı daire başkanlıklarının kurulduğunu hatırlatan Buzgan, ileriki dönemlerde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda vatandaşlarda davranış değişikliği yaratmak için çalışacaklarını kaydetti.Yurt içi ve yurt dışından pek çok uzman bilim insanının katıldığı 2 günlük sempozyumda, "sağlığın teşviki politikası", "halk sağlığı yaklaşımında sağlığın teşvik edilmesinin yeri", "küreselleşme ve sağlık" ile "sağlığın teşviki için ortaklıklar" gibi konular ele alınacak.