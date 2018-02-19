10 yıl hapisle yargılanan cinsel taciz sanığı baba, 24 günde serbest

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan K.İ. (20), polise başvurarak, babası M.İ.\'nin (53) kendisine ve ablalarına cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan baba M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamanın ardından savcılığa ifade veren K.İ.\'nin ablaları, babalarının kendilerine cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine M.İ., 24 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Şikayetçi olan K.İ. ise koruma altına alınarak, devlet yurduna yerleştirildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık ise M.İ. hakkında \'kızına karşı basit cinsel saldırı\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Lice ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan K.İ., geçen yıl 9 Ekim\'de polise başvurarak, öz babası olan M.İ.\'nin geçmişten beri kendisine ve kardeşlerine cinsel tacizde bulunduğunu ve bir kez kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını söyledi. Genç kızın ifadesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli baba M.İ., 2 gün gözaltında kaldıktan sonra, 11 Ekim 2017 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDUR KORUMA ALTINA ALINDI

Şikayetin ardından Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan mağdur K.İ., yeri gizli tutulan bir yurda yerleştirildi. Savcılık ifadesinde babasının sürekli kendisini taciz ettiğini kaydeden K.İ., \"Bana tecavüz etmeye bile yeltendi. İzin vermedim. Evde kimsenin olmadığı zamanlarda beni taciz ediyordu. Aynı şeyleri ablalarıma karşı da yapıyordu. Küçük kardeşimi de taciz ettiğine şahit oldum. Bu yaşananları kardeşlerim de biliyor. Babamdan şikayetçiyim\" dedi.

BABA ŞEFKATİ İLE ÖPTÜM

İfadesinde mağdur kızı ile aynı evde kaldığını belirtip, suçlamaları kabul etmeyen baba M.İ., \"Zaman zaman baba şefkati ile kızımı öpüyordum. Ancak, cinsel amaçlı bir eylemim olmadı. 7-8 yıl önce de E.İ. isimli kızım aynı şekilde hakkımda şikayetçi oldu. Ancak yargılama sonucunda beraat ettim\" dedi.

24 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Babalarının tutuklanması üzerine savcılığa giderek ifade veren ailenin diğer bireyleri, K.İ.\'nin ifadesinde bahsettiği olayların yaşanmadığını söyledi. Aile bireylerinin ifade vermesi üzerine şüpheli baba M.İ., 24 gün tutuklu kaldıktan sonra 3 Kasım 2017 günü Lice Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturmayı bir süre önce tamamlayan savcılık, şüpheli M.İ. hakkında \'kızına karşı basit cinsel saldırı\' iddiasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin mağdura karşı cinsel saldırı eyleminde bulunduğunu belirten savcı, M.İ.\'nin Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanarak, cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilirken, yargılamanın kısa süre sonra başlayacağı öğrenildi.

