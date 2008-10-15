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Sağlık

10 yıl cep telefonu kullananların kanser riski artıyor

Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin (CIRC) yaptığı kapsamlı bir araştırmanın ilk sonuçlarının, cep telefonlarının sağlığa zararlı olduğunu g&ou

15 Ekim 2008 03:00

Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin (CIRC) yaptığı kapsamlı bir araştırmanın ilk sonuçlarının, cep telefonlarının sağlığa zararlı olduğunu gösterdiği bildirildi.

Cep, bebekte davranış bozukluğu yapıyor

Cep telefonu sigara kadar tehlikeli

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden "Le Soir", bugünkü baskılarında manşetten verdiği haberde, CIRC'nin 13 ülkede yaptığı çalışma ve araştırmaların ilk sonuçlarını açıkladı.

Merkezin araştırma sonuçlarının, cep telefonlarının sağlığa zararlı olduğuna ilişkin iddiaları teyit ettiğini yazan gazete, bilimsel verilerin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Gazetenin aktardığı araştırma sonuçlarına göre, 10 yıl cep telefonu kullanan kişiler için kanser hastalığına yakalanma olasılığı "önemli oranda" artıyor.

Araştırma sorumlularından Elisabeth Cardis, bu sonuçları açıklarken, "temkinli olmak" gerektiğini, devletlerden, sigaranın zararlarına karşı alınan önlemleri cep telefonlarına karşı da öngörmelerinin henüz talep edilmediğini belirtti.

Cardis, "bugünkü mevcut bilgi ve verilerin, çocuklardan cep telefonlarını mümkün olduğu kadar az ve makul ölçülerde kullanmalarının istenmesini, sabit telefonlara öncelik verilmesini gerektirdiğini" ifade etti.

Cep telefonlarına ilişkin, binlerce hasta üzerinde sürdürülen araştırmaların kesin sonuçlarının gelecek yıl ayrıntılı olarak açıklanacağı, basına yansıyan ilk sonuçların "abartılmaması ve temkinli bir şekilde analiz edilmesi gerektiği", bunların ilk aşamada "kamuoyu için değil bilim insanları için açıklandığı" bildirildi.

(AA)

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