10 yıl aradan sonra sahnede

'Pazar günkü cinayet'

'Gül'e ağıt devam ediyor





Bu yıl 20. yılını kutlayan Tiyatro Stüdyo'nun sahneleyeceği ''Şölen'' adlı oyunla Zuhal Olcay, kurucuları arasında yer aldığı tiyatro çatısı altında 10 yılı aşkın sürenin ardından yeniden sahneye çıkacak.Oyunun ilk gösterimi 17 Ekim'de Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yapılacak. Moira Buffini'nin yazdığı oyunu Türkçeye çeviren Ahmet Levendoğlu yönetti. Oyunda sahne tasarımı Behlüldane Tor, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzası taşıyor. Oyunda Zuhal Olcay'ın yanı sıra Payidar Tüfekçioğlu, Funda İlhan, Özgür Yalım, Ayça Bingöl, Gökhan Genç ve Güçlü Yalçıner de rol alıyor. Oyunun konusu özetle şöyle: ''Varlıklı bir yaşamı olan ve yaşam boyu hiç çalışmamış olan Paige (Zuhal Olcay), yazar olan kocası Lars'ın (Payidar Tüfekçioğlu) yeni yayınlanan kitabını kutlamak amacıyla bir yemek daveti düzenler ve özel bir garson tutar. Yemek boyunca sürprizler seyirleri bekliyor.''Nedim Saban'ın Sandberg-Firner'dan uyarlayıp sahneye koyduğu, komedi türündeki ''Bu da Benim Ailem'' adlı oyun, 16 Ekim'de Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde, 18 Ekim'de ise Profilo Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Metin Serezli, Suna Keskin, Oya İnci, Sinemis Candemir, Hülya Karakaş, Soydan Soydaş rol aldığı oyun, 33 yıllık evliliklerinde son görevlerinin oğullarını evlendirmek olduğuna karar veren bir çiftin hayatına sürpriz biçimde giren bir kadınla yaşadıklarını konu alıyor. Kerem Yılmaz'ın yönettiği, Francis Weber'in yazdığı ''Salaklar Sofrası'' adlı oyun, hafta boyunca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gösterilecek.Wolfgang Ebert'in eserinden Hale Kuntay'ın çevirdiği ve Hakan Altıner'in yönettiği ''Pazar Günkü Cinayet'' adlı oyun, yarın Türker İnanoğlu Maslak Show Center Fettah Aytaç Tiyatro Salonu'nda prömiyer yapacak. Oyun, 17 ve 18 Ekim'de de aynı salonda sahnelenecek.Kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, dekoru Tuba Unat, yapımcılığını İpek Kadılar Altıner'in üstlendiği oyunda Haldun Dormen, Deniz Gökçer, Gazi Şeker, Hilmi Özçelik, Eda Gülten ve Deniz Türkali rol aldı. 30 yıllık bir evliliğin ve bütün bunlardan menfaat sağlamaya çalışan Michelle'in (Deniz Türkali) yaşadıklarını konu alan ''Pazar Günkü Cinayet'' adlı oyunun konusu şöyle: ''30 yıllık karısının izni olmadan radyonun sesini bile açamayan kılıbık bir adam (Haldun Dormen) öldürülen bir telekızın cinayetin zanlısı olarak aranır. Bir bakanın da adı karışan cinayete medyanın ve halkın ilgisi büyüktür. Yıllar sonra nihayet kocası bir erkeğe dönüşen Bayan Ilse Zahn (Deniz Gökçer) 'cinayet zanlısı' dahi olsa kocasını kahraman gibi görüp hayran bir aşığa dönüşür.''Deniz Altun'un yazdığı, Mehmet Ergen'in yönettiği ''Gül'e Ağıt'' adlı oyun, Bakırköy Belediyesi Tiyatroları'nda 18 ve 22 Ekim tarihlerinde sahnelenecek. ''Namus'' cinayetlerine kurban giden kadınların Türkiye'deki simgesi haline gelen Güldünya Tören'in yaşadıklarından yola çıkarak yazılan oyunda, ''Yasa'', ''Töre'', ''Gelenek'', ''Ahlak'' ve ''Mahalle baskısı'' kavramları sorgulanıyor. Kemal Kocatürk'ün Shakespeare'den uyarlanan ''Aşk Sözleri'' adlı müzikal, 20 Ekim'de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde (SGM) gösterilecek. Eserde yer alan şarkıların söz yazarlığını Kemal Kocatürk ve bestelerini Ayça Kocatürk yaptı. Dans koreografisi Salima Sökmen'e ait olan oyunda, Kemal Kocatürk'ün tasarladığı ışık altında Deniz Çakır, Mihrace Yekenkülüğ, Eren Balkan, Ali İl, Erkan Pekbay ve Kemal Kocatürk rol alıyor.İstanbul Devlet Tiyatrolarından Mehmet Baydur'un yazdığı ''Lozan'', hafta boyunca Cevahir Salon 2'de sahnelenecek. Oyunda, Hakan Vanlı, Nişan Şirinyan, Ali İpin, Mutlu Güney, Umut Demirdelen, Burak Şentürk, Ozan Uçar, Şahin Çelik ve Cenk Söz rol alıyor. Mürsel Yaylalı'nın yazdığı ''Kod Adı Kongo' Harbiye Kenter Tiyatrosu'nda gösterimde olacak. Oyunda, Cengiz Baykal, Zeynep Kasapoğlu, Burak Karaman, İsmail İncekara, Murat Turan Günay ve Kemal Topal oynuyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnelerinde hafta boyunca Nazım Hikmet Ran'dan uyarlanan ''İnek'' Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesinde, Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan ''Balıkesir Muhasebecisi'' Üsküdar Müsahipzade Sahnesinde, Yiğit Sertdemir'in yazdığı ''Bekleme Salonu'' Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde, Georges Feydeau'nun yazdığı ''Onlar Ermiş Muradına'' Kağıthane Sadabad Sahnesinde, Savaş Dinçel'in Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden uyarladığı ''Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye'' Fatih Reşat Nuri Sahnesinde, ''Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'' adlı oyun da Ümraniye Sahnesinde gösterimde olacak.