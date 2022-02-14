10 yıl AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: Vicdan azabı çekiyorum, bundan sonra Tayyip Erdoğan’a oy yok

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan sokak röportajında bir vatandaşın ekonomi ve iktidara yönelik söylemleri gündem oldu. Muhabirin "Kime oy veriyorsunuz?" sorusuna vatandaş 10 yıldır AKP’ye oy verdiğini belirterek "Vicdan azabı çekiyorum. Ben aşiret çocuğuyum, 750 tane oyum var. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’a oy yok, biz oy vermiyoruz. Oyumuzu Ekrem İmamoğlu’na veriyoruz” dedi.

İstanbul Times TV Özel adlı Youtube kanalında yayınlanan seçimler ve ekonomiye dair yapılan sokak röportajında vatandaşların açıklamaları dikkat çekti. Röportajda vatandaşlara 'Seçimlerde oyunuzu kime verirsiniz?' sorusu sorulurken, 'Elekrtik faturasıyla aranız nasıl?' diye de soruldu.

"Ben vicdan azabı çekiyorum"

Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini söyleyen bir vatandaş "Kürd'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı hiç kimseyi ayırmıyorum. Gerçeği neyse onu konuşuyorum. Ben Tayyip Erdoğan'a on yıl oy verdim. Ben vicdan azabı çekiyorum. Halkımız bundan sonra oy vermesin. Vermeyelim. Gidelim pazarın başına kim yalancıysa, kim beyefendiyse, kim bu ülkeyi yönetiyorsa..." diye konuşurken sunucu araya girerek "Elektrik faturasıyla aranız nasıl?" diye sordu.

"Ben aşiret çocuğuyum 750 tane oyum var"

"Elektrik faturası 800 TL gelmiş" cevabını veren vatandaşa, sunucu "Maşallah" diye karşılık verdi. Bunun üzerine vatandaş "Maşallah bana deme. O baştakilere maşallah de. Utansınlar. Utansınlar. Vicdan azabı çekiyoruz. Oyumuzu kim iyi yönetiyorsa ona vereceğiz. Ben aşiret çocuğuyum 750 tane oyum var. Ben tekstil çalıştırıyordum. Ben esnafım. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a oy yok, vermiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na veriyoruz" dedi.