10 yerel gazete aynı manşetle çıktı

Konya'da yayın yapan 10 yerel gazetenin hepsinin 1. sayfaları bugün AKP ’nin seçim çalışmalarıyla ilgili haberlere ayrıldı.

Manşetten verilen, ‘Millet bu oyunu sandıkta bozacak’ haberinde, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mart yerel seçimleri çerçevesinde mitinglerine son sürat devam ediyor. AKP yine Türkiye ’nin her yerinde meydanlara inerek halkın gerçek temsilcisini olduğunu bir kez daha gösterdi. Gezi Parkı ve 17 Aralık sürecinden sonra gittiği her yerde büyük bir sevgi ile karşılaşan Başbakanımıza olan bu teveccüh ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bir kez daha bozacak” denildi.