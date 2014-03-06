T24 LogoT24 Logo
Yaşam

10 yerel gazete aynı manşetle çıktı

Konya'da yerel yayın yapan 10 gazetede AKP'nin 'sandıkta oyunu bozacağı' haberi manşet oldu

06 Mart 2014 21:58

Konya'da yayın yapan 10 yerel gazetenin hepsinin 1. sayfaları bugün AKP ’nin seçim çalışmalarıyla ilgili haberlere ayrıldı.

Manşetten verilen, ‘Millet bu oyunu sandıkta bozacak’ haberinde, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mart yerel seçimleri çerçevesinde mitinglerine son sürat devam ediyor. AKP yine Türkiye ’nin her yerinde meydanlara inerek halkın gerçek temsilcisini olduğunu bir kez daha gösterdi. Gezi Parkı ve 17 Aralık sürecinden sonra gittiği her yerde büyük bir sevgi ile karşılaşan Başbakanımıza olan bu teveccüh ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bir kez daha bozacak” denildi.

ETİKETLER

yerel gazetekonyaseçimsandıkta oyunu bozacağızakpgezi parkı 17 aralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24