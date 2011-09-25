T24 - Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkati çekmek ve gölün kurumasını hızlandırarak çölleşmeyi tetikleyeceğini iddia ettikleri 10 adet yeni tuzlayı protesto etmek isteyen eylemciler, kuruyan göl üzerinde motosiklet ve otomobillerle eylem yaptı.



Eskil Ağaçlandırma, Kalkındırma ve Tuz Gölü'nü Koruma Derneği üyeleri, yaz mevsiminin ardından tamamen kuruma noktasına gelen ve önümüzdeki yıllarda sularının çekilmesiyle çölleşme tehdidi altında bulunan Tuz Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla ''Tuz Gölü, Çöl Olmasın'' eylemi düzenlediklerini bildirdi.



Motosiklet ve otomobillerle Tuz Gölü'ne gelen 25 kişi, bir zamanlar suyla kaplı olan Tuz Gölü üzerinde motosiklet ve otomobillerle gezinti yaptı.



Dernek Başkan Yardımcısı Hilmi Yol, Tuz Gölü üzerinde yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nün Türkiye'nin en kurak havzasında yer aldığını ve en az yağışın da Tuz Gölü ve çevresine düştüğünü söyledi.



Yeraltı sularının aşırı ve bilinçsiz kullanımıyla birlikte iklim değişikliğinin Tuz Gölü'nü olumsuz etkilediğini belirten Yol, ''Tüm bu gelişmelere ek olarak gölle ilgili yapılan projeler, gölü besleyen veya göldeki suyu tüketecek projeler olması dikkat çekicidir'' dedi.





''10 yeni tuzla, Tuz Gölü'nün katili olacak"



Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü üzerinde 3 adet tuzla bulunduğunu anımsatan Yol, ''İhtiyaç olmadığı halde Tuz Gölü üzerine yeni tuzla yapılmaktadır. 10 yeni tuzla Tuz Gölü'nün katili olacaktır'' diye konuştu.



Yeni tuzlaların kurumayı tetikleyeceğini ve su dengesiyle birlikte göldeki ekolojik dengeyi bozacağını kaydeden Yol, şunları kaydetti:



''İhalesi gerçekleştirilen 10 yeni tuzlada üretime geçmek için öncelikle tuz oluşumunun gerçekleşeceği tuz havuzlarına setler yapılacak. Bu setlerin yapımı içinde milyonlarca ton taş ve toprak dışarıdan getirilerek Tuz Gölü'nün içine dökülecek. Bölgede yağış yetersiz olduğu için tuzlalar, Tuz Gölü ve yeraltından havuzlara su çekecekler. Bunun sonucunda ise gölün ekolojik dengesi bozulacak. Göl üzerinde bilimsel araştırma yapanlar, Tuz Gölü'nü Tuz Gölü içinde inceleyenler, 10 yeni tuzlanın ardından Tuz Gölü'nün ikiye bölüneceğini ve ardından tamamen kuruyacağını ifade ediyorlar. Bugün 10 yeni tuzla yapanlar, Tuz Gölü'nü çöle dönüştürdüklerinde tuz üretecek suyu bulamayacaklar.''





''Ağaç dikmek yasak ama göle taş toprak dökmek serbest mi?"



Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Kurulu'nun, 2000 yılında Tuz Gölü'nü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiğini ve yasaların bugün çiğnendiğini iddia eden Yol, şöyle devam etti:



''Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Kurulu, Tuz Gölü'nü Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve dünyanın en tuzlu göllerinden birisi olarak göstermekte. Ayrıca uluslararası kriterlere göre de A sınıfı bir sulak alan olarak ifade etmektedir. Kurulun kuş varlığı ile Türkiye'nin en zengin göllerinden biri olarak gösterdiği Tuz Gölü çevresinde tuzcul ve kuraklığa dayanıklı 38 endemik tür de yetişiyor. Bizim göl çevresindeki tatlı su kaynaklarına ağaç dikmemize izin vermeyen kurul, göl içine milyonlarca taş ve toprak dökülerek setler oluşturulmasına nasıl izin verecektir? Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Kurulu, Tuz Gölü'nün ekolojik dengesini bozacak tuzlalara izin vermesi halinde, gölün çölleşmesine de imzasını atacaktır.''



Yol, dernek olarak Tuz Gölü'nün bir çöle dönüşmesinin çevresinde yaşayanlar olarak en fazla kendilerini etkileyeceğini belirterek, bunun sonuna kadar karşısında olacaklarını sözlerine ekledi.



Tuz Gölü'nün kurumasını protesto eden Osman İlik ise 30 yıl önce Tuz Gölü'nün bu bölgelerine adım atılamadığını, bugün ise tamamen kuruduğunu söyledi.



