10 yeni film sinemaseverle buluşuyor

Yönetmenliğini Chris Nahon'un yaptığı ve Gianna Jun, Allison Miller, Masiela Lusha ile Liam Cunningham'ın oynadığı ''Blood: Son Vampir (Blood: The Last Vampire)'' filminin kahramanı ''Saya'', gizli bir devlet kuruluşunda görev alan bir vampir avcısıdır. Son görevi, ''Yokota''da bulunan ABD'ye ait bir hava alanı yakınlarındaki ''Yokota'' lisesinde meydana gelen esrarengiz ölüm olayının faili olan vampirleri yok etmek olan Saya, görevi zor da olsa kabul eder.



Mats Stenberg'in yönettiği ve Ingrid Bolso Berdal, Marthe Snorresdotter Rovik, Kim Wifladt, Fridtjov Saheim'in oynadığı ''Şeytanın Oteli 2 (Fritt Vilt 2 - Cold Prey 2)'' filminin konusu da şöyle:



''Norveç dağlarının eteklerinde 4 genç korkunç bir şekilde ölür. Aralarından kurtulan genç bir kadın en yakın yerleşim yerine ulaşmayı başarır. Genç kadını yolda bulan kişi, onu en yakın hastaneye götürür. Bir süre sonra kendine gelmeye başlayan kadın, hastanenin koridorlarında dolaşmaya başlar. Hastanede sanki kimse yok gibidir. Yoksa kabus hala sona ermemiş midir?''



Alex Pastor ile David Pastor'un yönettiği ve Chris Pine, Piper Perabo, Emily Van Camp ile Chris Meloni'nin oynadığı ''Veba (Carriers)'' filmi, ölümcül virüsten kaçan 4 arkadaşın, güvenli bir yere ulaşmak için hızla yol alması ve en iyi yer olduğuna inandıkları ıssız kumsala giderken diğer insanlarla temastan kaçınmasıyla başlar. Ancak virüs bulaşmış kişilerle boş yol ve kasabalarla karşılaştıkça çocukluk masumiyetleri zayıflar ve karşılarındaki en büyük düşmanın virüs değil, iç dünyalarındaki karanlık olduğunu keşfetmeleriyle olaylar gelişir.



Bruckheimer'in ilk 3 boyutlu film



Yapımcı Jerry Bruckheimer, hayvanların casusluk faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitildiği gizli bir hükümet programındaki son gelişmeleri ele alan komedi macera filmi ''G-Force'' ile ilk 3 boyutlu filmine imza atıyor.



Hoyt Yeatman'ın yönettiği, ünlü oyuncular Nicolas Cage, Sam Rockwell, Jon Favreau ile Penelope Cruz'un seslendirdiği animasyon filmde, çok iyi eğitilmiş farelerin, dünyanın kaderinin kendi ön ayaklarında olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları ele alıyor.



Bruce McDonald'ın yönettiği ve Stephen McHattie, Lisa Houle, Georgina Reilly ile Hrant Alyanak'ın oynadığı ''Pontypool (Öldüren Kelimeler)'' filminde de olaylar şöyle gelişiyor:



''Mazy, Pontypool kasaba radyosunda program yapmaktadır. Kasabada korkunç şiddet olayları olduğu şeklinde söylenti yayılmaya başlar. Radyo ekibi, bu söylentilerin İngilizce ile yayılmış bir virüsten kaynaklandığını anlar. Kurtarılma ümidiyle yayını sürdürürken acaba radyo dalgalarıyla virüsün yayılmasına yardım mı etmektedirler?''



Yerli yapımlar



Bu hafta 4 yerli yapım vizyona girecek. Egemen Ertürk'ün yönettiği ve Burak Önal, İpek Özkök, İlyas Salman ile Osman Tanburacı'nın oynadığı ''Çıngıraklı Top'' filminde olaylar şu şekilde gelişiyor:



''Boğaz Körler Derneği'nde Semra ve Başkan Ahi yerel gazetelerini okurken, ilginç bir gelişme yaşanır. Bakanlık, Çin Engelliler Olimpiyatları'na katılımı amaçlayan bir faks göndermiştir. Bu faks dernek üyeleri arasında branş seçimi şakalarına sebep olurken, dernektekilerin yardımıyla büyüyen Zeki'nin ağzından dökülen 'futbol' sözü, konuyu ciddileştirir. Öneri 'Çıngıraklı Top', bir başka deyişle körler futbol takımıdır.''



Haluk Piyes'in yönettiği ve Haluk Piyes, Necmettin Çobanoğlu, Jülide Kural ile Öykü Çelik'in oynadığı ''Kanımdaki Barut''da, yıllarca tetikçilik yaparak hayatını kazanan ''Bülent'', 2 oğlunun gözleri önünde eşini öldürmüş. Çocuklarından ''Duman'' hiçbir şeyi hatırlamak istemezken, ''Barut'' olayları sorgulayarak yaşadığı travmanın üstüne gider. Hapis yattıktan sonra 2 oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan babayla oğulları yüzleşir ve sevgisizliğin onları ne hale getirdiği açığa çıkar.



Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği ve Emre Altuğ, Birce Akalay, Zeynep Beşerler ile Irmak Ünal'ın oynadığı ''Sizi Seviyorum'' filmi, çapkın bir adam olan ''Erkut''un sevgilisi ''Eda'' tatildeyken onu bir başkasıyla aldatmasıyla başlar.



Eda, durumu öğrenince intikam almaya karar verir, hiçbir şey olmamış gibi eve döner. Erkut ertesi sabah keyifle kalkar, ama yanında Eda olduğunu iddia eden başka bir kadın vardır. Erkut yeni Eda'yı tanımaya çalışırken ertesi gün bir başkası ile uyanır. Ve bir gün ''Ben aynı kadını istiyorum'' diye isyan etmesiyle olaylar gelişir.



Cemal Şan'ın yönettiği ve Ferhat Gündoğdu, İsmail Hacıoğlu, Şevket Çoruh ile Ayça Bingöl'ün oynadığı ''Sonsuz'' filmi, 13 yaşında hapishaneye giren ''Serhan''ın, yattığı hastanede ''Volkan'' isimli biriyle tanışmasıyla başlar.



Volkan, DJ'lik yaptığı barda çalışan ''Tuğçe''ye yakınlık duyunca, bar sahibi ''Cihan'' ile çatışır. Cihan, sert karakterli birisi olmasına rağmen sanatın her türüne tutkun bir adamdır. Hayatındaki en büyük hayali bir kitabı olmasıdır. Volkan, Serhan'a son günlerini güzel yaşatmaya çalışırken Cihan'ın gölgesi üzerlerinde olacaktır.



Bu filmler, yarın vizyona girecek.