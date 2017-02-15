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Bilim / Teknoloji

"10 yaşından küçük çocuklar internetten uzak tutulmalı"

Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, çocukların internet kullanımına dair uyarılarda bulundu

15 Şubat 2017 21:27

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, 10 yaşından küçük çocukların internetten uzak tutulması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Rus basınına konuşan Jarov "Bazı veliler 3 yaşındaki çocuğun tablet bilgisayarlarını kullanma kabiliyetiyle ve tablet üzerinden çizgi film seyretmesiyle övünüyor. Bence bunun iyi bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

 

'Gerçeklik algısını yitiriyorlar'

 

Sputnik’te yer alan habere göre, küçük yaşta çocukların internet kullanmalarının zararlarına dikkati çeken Jarov, şöyle konuştu:

"Çocuk, sanal dünyayı gerçek olarak algılamaya başlıyor, bu da gerçeklik algısını değiştiriyor. Eğer çocuk tablet bilgisayar ile sessiz oturuyorsa, bu her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, her şey kötü de olabilir. Çeşitli sorunlar oluşabilir. Siber zorbalıktan tutun da tehlikeli gruplara davet gibi."

IŞİD gibi örgütlere yönelik sanal ortamda yürütülen mücadeleye de değinen Roskomnadzor Başkanı, "IŞİD'in propaganda ile uğraşan birimleri var. Her hafta internette Rusça yeni videolar yayınlıyorlar; binlerce siteye, foruma ve sosyal ağlara yayıyorlar. Özel bir uygulama sayesinde bunları bir iki gün içerisinde tespit edip siliyoruz. Bu yüzden teröristler taktik değiştirdi. Şimdi film sayısını artırdılar. Teröristlerin internetteki ana hedefleri sempatizanların sayısını artırmak" dedi.

 

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