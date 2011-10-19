-10 yaşındaki Eraslan da hayatını kaybetti BİTLİS (A.A) - 19.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Elif Eraslan, tedavi gördüğü Bitlis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Güroymak'ta polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Elif Eraslan'ın da hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda 5 polis memurunun şehit olduğunu anımsatan Yılmaz, patlamada hayatını kaybeden sivil vatandaş sayısının 4'e yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Patlama esnasında yoldan geçen kamyonette bulunan Hiranur Eraslan (4), Ferit Eraslan isimli kardeşler ve amcaları Cahit Eraslan hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan Esra, Elif (10) ve Mihriban Eraslan (17) da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Eraslan yaşamını yitirdi.''