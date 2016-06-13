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Yaşam

10 yaşındaki Tuğçe: Bir gece bana kalp bulacaklar ve evimize gideceğiz

Türkiye'de 680 civarında hasta kalp nakli bekliyor; bunlardan 52'si çocuk

13 Haziran 2016 13:26

Sıhhi tesisatçılık yapan babası Yılmaz Binici’nin 5 ay önce Çorlu’da sokak ortasında bayılınca götürüldüğü hastanede kalp yetmezliği teşhisi konulan küçük kızı Tuğçe (10), sağlığına kavuşmak için uygun bir kalp bekliyor. Baba Binici, kalp pili bekleyen Tuğçe'nin kendisine “Bir gece bana kalp bulacaklar ve evimize gideceğiz" dediği aktarırken kızının umutlu olduğu belirtiyor.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, kızına kalp pili takıldığını söyleyen Binici, “Zaman daraldığı için yavrumu yoğun bakıma aldılar. ‘Ekmo’ makinesi ayakta tutuyor.

Uygun kalp bulunana kadar makineye bağlı kalacak” diyor. Tuğçe’nin uygun kalp bulunacağından çok umutlu olduğunu da belirten baba Binici, kızının duygularını, “Hatta, ‘Bir gece annem veya babam ‘Tuğçe sana kalp bulundu’ diyecekler ve hemen nakil olup evimize gideceğiz’ diyor” sözleriyle anlatıyor.

 

"Organlarımızı bağışladık"

 

Türkiye’de 680 civarında hasta kalp nakli bekliyor. Bunlardan 52’si çocuk. Baba Yılmaz Binici, kaldıkları hastanede Tuğçe gibi 2 çocuğun daha kalp nakli beklediğini belirterek, “Tüm vatandaşlarımızdan organ bağışında bulunmalarını istiyorum. Belki de bir organ bir çocuğa umut olur. Kimse ‘Başımıza gelmez’ diye düşünmesin. Biz de düşünmüyorduk ama çocuğumuzun başına geldi. Onun için eşim ve ben de organlarımızı bağışladık” diyor.  

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