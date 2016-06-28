10 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi asansörle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti!

İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesinin asansöründe mahsur kalan Suriyeli çocuk işçi, mahsur kaldığı yerden çıkmak isterken, asansörle kapı arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay Başakşehir, Ziyagökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Halil Cemal isimli 10 yaşındaki Suriyeli çocuk dün öğlen saat 12.30 sıralarında babasının çalıştığı sanayi sitesinin D bloğuna geldi. İddiaya göre, küçük çocuk asansöre binerek yukarı çıkmak istedi. Hareket eden asansör henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda birinci kat ile ikinci kat arasında durdu. Mahsur kaldığı yerden kendi imkanlarıyla çıkmak isteyen küçük çocuk asansörün kapısını aralayarak çıkmak istedi. Duran asansörün bir anda hareket etmesiyle küçük çocuk kapı ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Suriyeli Mustafa Halil Cemal'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerindeki detaylı inceleme çalışmasını bitirdikten sonra, itfaiye ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Ceset torbasına koyulan küçük çocuğun cenazesi olay yerinde bekleyen araçla Yenibosna'daki Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.