10 yaşındaki piyano dâhisi Mert, İsveç'ten birincilikle döndü

Piyano dâhisi olarak nitelenen 10 yaşındaki Mert Hakan Şeker, İsveç'in başkentinde düzenlenen 6. Stockholm Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik elde etti. Daha önce Almanya'da düzenlenen Baden-Württemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) da birincilik elde etmişti.

NTV'nin haberine göre uluslararası yarışmalarda kendini kanıtlamak isteyen Mert, 25-28 Mayıs tarihleri arasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen müzik yarışmasına katıldı. 10-12 yaş grubunda 23 yeteneğin katıldığı yarışmada, piyano dalında birincilik elde etti.

Eğitimi için ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı

Eskişehir’de oturan ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Mert Hakan Şeker, haftada 3 kez Bursa’ya gelerek AkademiX Güzel Sanatlar'da piyano koçu Elena Çekiç’ten ders alıyordu. Başarıları üzerine geçen ay sponsorların sağladığı imkanlarla Elena Çekiç’ten aldığı derslerin verimli olması amacıyla Mert Hakan Şeker ve ailesi Bursa’ya taşındı. Piyano bölümü öğretmenleri, ardından uluslararası otoritelerin dikkatini çekmeyi başaran Mert Hakan Şeker, Bursa’da geçen yıl düzenlenen piyano yarışmasında da Prof. Vladimir Tropp, Prof. Tomislav Baynov, Prof. Tamara Poddubnaya gibi isimlerin yanı sıra yine piyanonun harika çocuklarından Gülsin Onay’dan da tam not almayı başarmıştı.

Küçük yetenek Mert'in başka uluslararası birinciliği de var

Hazırlıklarını 6 aydan bu yana sürdüren Mert Hakan Şeker, geçen nisan ayında Almanya’nın Mühlacker kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Württemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) birincilik elde etti.

"Bursa'ya kısa sürede alıştım"

Bursa’ya kısa sürede alıştığını ve günde yaklaşık dört saat piyano çalıştığını belirten Mert Hakan Şeker, “Babam her şeyimle ilgileniyor. Moralimin ve enerjimin yüksek olması için çaba gösteriyor. Elena hocam ve Rüstem Avcı ile birlikte hazırladığımız her yeni program beni daha çok motive ediyor" dedi.

Hocası Elena Çekiç: Mert'le gurur duyuyorum

Mert’in piyanodaki başarısına katkı sağlayan Elena Çekiç ise Mert’te gurur duyduğunu vurgulayarak, “İsveç'te çok iyi isimlerden çok iyi eleştiriler aldık. Bir kez daha doğru yolda olduğumuzu görmek bizi mutlu etti. Bu yazı çok verimli geçirmek istiyoruz. Gülsin Onay ve usta isimlerin katıldığı Gümüşlük Müzik Festivali'ne ve Amerikada düzenlenecek piyano kampına katılarak yazı en iyi biçimde değerlendireceğiz" diye konuştu.

Mert'in direktörü Rüstem Avcı da, Mert’in kısa sürede büyük gelişme kaydettiğini ifade etti. Mert’in bir nota öğütücüsü gibi kendisine verilen her eserin altından başarıyla çıkmasını bildiğini kaydeden Avcı, “Buradan birincilik alması elbette önemli, ama yarışmalar daha çok çalışmalarımızın seviyesini belirlemek ve dünya sathında yerimizi görmek için önemli. Asıl önemli olansa Harika Çocuklar Yasasının bir an önce hayata geçmesi ve Mert gibi bir çok harika çocuğumuzun devlet tarafından desteklenmesidir. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı ile yasaya dair paylaşımlarımız devam ediyor. Sanırım kısa sürede Bakanlar Kurulu onayına sunulacak. Mert'in piyano eğitimi ve kariyer planlaması konusunda da yine bakanlıkla istişare halindeyiz. Mert ülkemizde gençlerin piyanoya özendirilmesi konusunda da önemli bir model. Kültür ve sanata verilen emeği kutsuyor ve bu alanda faaliyet gösteren herkesle dayanışma halinde olacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.