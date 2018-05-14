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10 yaşındaki Ömer Asaf, kalp krizinden öldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun oğlu Ömer Asaf Aydoğdu (10), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

14 Mayıs 2018 14:38

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu\'nun oğlu Ömer Asaf Aydoğdu (10), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün Bitlis\'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ömer Asaf Aydoğdu, aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından hemen 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 4\'üncü sınıf öğrencisi Ömer Asaf, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
4 çocuk babası Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu\'nun oğlu Ömer Asaf\'ın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Ömer Asaf Aydoğdu\'nun cenazesi bugün toprağa verilecek. 
 

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