10 yaşındaki kızının tecavüzüne göz yummakla suçlanan anneye tutuklama kararı

Almanya ’da emekli olduktan sonra Aydın’a yerleşen ve 2011 yılında gittiği hastanede, görme engelli 53 yaşındaki Remzi S. ve ailesiyle tanışan 70 yaşındaki Ali Y., aileyi evine davet etti. Hastanede aileye yardımda bulunan Ali Y., bir süre Remzi S., eşi 32 yaşındaki Nurcan S., oğlu 14 yaşındaki H.S. ve zihinsel engelli kızı 10 yaşındaki S.S.’yi evinde misafir etti. Aileyle görüşmesini sürdüren Ali Y., iddiaya göre Nurcan S. ile ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki sırasında Ali Y., annesinin yanında zihinsel engelli S.S.’ye de tecavüz ettti ve küçük kızla ilişkisini sürdürdü. Bir ilkokulun engelli sınıfında eğitim gören S.S., bir erkek öğrenci tarafından taciz edilince okul müdürü durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatılırken aileyle görüşüldü ve S.S., geçen yıl yetiştirme yurduna gönderildi.

Cem Ulucan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre yetiştirme yurdunda bir kadın görevli, S.S.’nin cinsel içerikli konuşmalar yapmasından şüphelenip kendisiyle konuştu. S.S., bu konuşmaları ailece görüştükleri ve kendisine ’dede’ diye hitap ettiği Ali Y.’den öğrendiğini, annesinin çoğu zaman Ali Y. ile cinsel ilişkiye girdiğini, yaşlı adamın sık sık kendisiyle yattığını söyledi. Yurttaki yetkililer bu durum karşısında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, S.S.’nin sağlık kontrolünden geçirilmesine ve Ali Y. ile küçük kızın anne ve babasının ifadelerine başvurulmasına karar verdi. Zihinsel engelli S.S.’ye geçen aralık ayında hastanede yapılan kontrolde ’bakire’ raporu verildi.

İddiayı reddettiler, serbest kaldılar

Savcılık, S.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ali Y., kızlarına yapılana göz yumdukları iddiasıyla da Nurcan S. ve Remzi S. çifti hakkında ’Çocuğun basit cinsel istismarı’ suçlamasıyla yasal işlem başlattı. Geçen 27 Şubat’ta gözaltına alınan Ali Y., tecavüz iddialarını reddetti. Mahkeme ’Çocuğun basit cinsel istismarı’ kapsamında Ali Y.’yi adli kontrollü olarak serbest bıraktı. İddiaları reddeden Nurcan S. ve Remzi S. çifti de delil yetersizliğinden serbest kaldı.

'Cinsel hayatım yok' dedi

Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi ’nde açılan davanın ilk duruşması geçen 24 Nisan’da yapıldı. Zihinsel engelli S.S. mahkemede verdiği ifadesinde Ali Y.’nin, annesiyle birlikte olduğunu, aynı şeyleri annesinin yanında kendisine de yaptığını daha sonra da birlikte uyuduklarını söyledi. S.S., ayrıca annesinin başkalarıyla da birlikte olduğunu, Ali Y.’nin kendisine verdiği parayı da babası Remzi S.’nin aldığını anlattı. S.S.’nin suçlamalarını reddeden Ali Y. 1992 yılından buyana yalnız yaşadığını, küçük kızın kendisine ’dede’ dediğini, ona hediyeler ve para verdiğini, ancak beş kez prostat ameliyatı olduğu için cinsel hayatının olmadığını öne sürdü. Nurcan S. ve Remzi S. çifti de suçlamaları reddetti. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 4 Eylül 2013 tarihine erteledi.

Ölünce görüntüler ortaya çıktı

Tutuksuz yargılanan Ali Y., geçen 7 Ağustos’ta kalp krizi sonucu öldü. Aydın’da toprağa verildi. Ali Y.’nin telefonunda, ölümünden hemen sonra da S.S.’ye tecavüz ettiği görüntüler ortaya çıktı. Savcılık tarafından incelemeye alınan görüntülerde Ali Y.’nin, Nurcan S.’nin yanında zihinsel engelli S.S.’ye tecavüz ettiği belirlendi. Savcılık, suçun vasfının değiştiğine dikkat çekip, S.S.’ye ’bakire’ raporu veren doktor hakkında da soruşturma başlattı.

Anne hakkında yakalama kararı

Zihinsel engelli S.S.’ye Ali Y.’nin tecavüzünü bildikleri halde gizlemeye çalışan anne ve babayla, ’bakire’ raporu veren doktor hakkında hazırlanan ek iddianame ile yeni boyut kazanan dava, geçen hafta Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan anne Nurcan S. hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı verdi. Dava eksiklerin tamamlanması için 4 Ekim 2013 tarihine ertelendi. Anne Nurcan S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.