10 yaşındaki kıza meme kanseri teşhisi koyuldu

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, ülkedeki en genç meme kanseri hastası olduğu sanılan ABD'li Hannah Powell-Auslam'ın sol memesine mastektomi yapıldığı, ancak kanserin, lenf bezine sıçraması nedeniyle bir ameliyat daha geçireceği belirtildi.Sol memesinde kaşıntı şikâyeti olan Hannah'ya meme kanseri teşhisinin geçen ay koyulduğu, annesinin memede bir yumru fark ederek kızını doktora götürdüğü, alınan örneğe yapılan testlerin, kızın, yetişkinlerde görülen bir meme kanseri türüne yakalandığını gösterdiği kaydedildi.Hannah'ya mastektominin La Miranda'daki doktorlar tarafından 7 Mayısta yapıldığı, tümörü fark eden doktorların ilk etapta küçük kızın meme kanseri olduğundan şüphelenmediği bildirildi.Hannah Powell-Auslam, yaptığı açıklamada, hastalığını öğrendiğinde sürekli ağladığını belirterek, "Daha 10 yaşındayım. Kanserin ne olduğunu bile bilmiyordum. Anneme normal bir çocuk olmak istediğimi söyledim. Okula geri dönmek, oyun oynamak ve arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum" dedi.