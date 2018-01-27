10 yaşındaki Hint asıllı çocuk IQ testinde Einstein ve Hawking'i geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – İngiltere’de Hint asıllı 10 yaşında bir genç Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği (Mensa) IQ testinde 162 puanla Albert Einstein ve Stephen Hawking’den daha yüksek bir skor elde etti.

NDTV’de yer alan habere göre Reading Boys Grammar School’a giden Hint asıllı Mehul Garg, geçen yıl Mensa testinde 162 skoru alan 13 yaşındaki abisi Dhruv gibi sınava girmek istedi ve aynı testte 160 skoruna sahip ünlü dâhiler Einstein ve Hawking’ten yüksek puan elde etti.

Anne Divya Garg Mehul’un hayli rekabetçi bir çocuk olduğunu vurguladığı açıklamasında “Abisi geçen yıl 162 alında kendisinin de abisinden daha az zeki olmadığını kanıtlamak istedi” dedi.

Mehul sonuçları aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Kriket ve buz pateni yapmaktan hoşlanan 10 yaşındaki dahi, gelecekte Google gibi büyük bir teknoloji firmasını yönetmek istiyor. Rübik küpü 100 saniyenin altında bir sürede çözmekten hoşlanan Mehul, aynı zamanda bateri çalıyor.

Abisi ile birlikte sosyal izolasyonu azaltmayı amaçlayan ve komşuları birbirine bağlayan bir uygulama üzerinde çalışan Mehul, proje için kitlesel fonlama yoluyla şimdiden 1,300 pound bağış topladı.

Mehul Channel 4’te yayınlanacak “Çocuk Dahi 2018” programına da katılacak. (fotoğraf)