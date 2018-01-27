T24 LogoT24 Logo
Dünya

10 yaşındaki Hint asıllı çocuk IQ testinde Einstein ve Hawking'i geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – İngiltere’de Hint asıllı 10 yaşında bir genç Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği (Mensa)  IQ testinde 162 puanla Albert Einstein ve Stephen Hawking’den daha yüksek bir skor elde etti

27 Ocak 2018 20:39

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – İngiltere’de Hint asıllı 10 yaşında bir genç Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği (Mensa)  IQ testinde 162 puanla Albert Einstein ve Stephen Hawking’den daha yüksek bir skor elde etti.
NDTV’de yer alan habere göre Reading Boys Grammar School’a giden Hint asıllı Mehul Garg, geçen yıl Mensa testinde 162 skoru alan 13 yaşındaki abisi Dhruv gibi sınava girmek istedi ve aynı testte 160 skoruna sahip ünlü dâhiler Einstein ve Hawking’ten yüksek puan elde etti.
Anne Divya Garg Mehul’un hayli rekabetçi bir çocuk olduğunu vurguladığı açıklamasında “Abisi geçen yıl 162 alında kendisinin de abisinden daha az zeki olmadığını kanıtlamak istedi” dedi.
Mehul sonuçları aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Kriket ve buz pateni yapmaktan hoşlanan 10 yaşındaki dahi, gelecekte Google gibi büyük bir teknoloji firmasını yönetmek istiyor. Rübik küpü 100 saniyenin altında bir sürede çözmekten hoşlanan Mehul, aynı zamanda bateri çalıyor.
Abisi ile birlikte sosyal izolasyonu azaltmayı amaçlayan ve komşuları birbirine bağlayan bir uygulama üzerinde çalışan Mehul, proje için kitlesel fonlama yoluyla şimdiden 1,300 pound bağış topladı.
Mehul Channel 4’te yayınlanacak “Çocuk Dahi 2018” programına da katılacak. (fotoğraf)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHAHintYeteneklileri Destekleme Derneği MensaAlbert EinsteinStephen HawkingdenNDTVdeReading Boys Grammar SchoolaMehul GargMensaDhruvEinsteinHawkingtenAnne Divya Garg MehulunMehulKriketGoogleRübikAbisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24