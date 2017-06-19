10 yaşındaki Handan, keçi otlatırken kayboldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde babaannesiyle keçi otlatmaya giden 10 yaşındaki Handan Yıldız kayboldu.

İstanbul'dan oturan Güven-Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız, yaz tatili için Erbaa'ya 32 kilometre uzaklıkta bulunan babaannesi Meryem Yıldız'ın yanına geldi.

Tatilinin bir kısımını burada geçirmek isteyen Handan Yıldız, dün öğle saatlerinde babaannesiyle birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmaya başladı. Babaanne Yıldız, keçileri otlattığı sırada torununu kısa süre yalnız bıraktı ancak geri döndüğünde bulamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri küçük kızı arıyor

Ailenin ve köylülerin yaptığı aramadan sonuç alınamayınca durum Erbaa İlçe Jandarma ekipleri ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri küçük kızı bulmak için arama kurtarma köpekleriyle Yeşilırmak kenarında ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı. (DHA)