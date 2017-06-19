T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 yaşındaki Handan, keçi otlatırken kayboldu

Tatil için geldiği Tokat'ta kaybolan küçük kız jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlandı

19 Haziran 2017 19:19

Tokat’ın Erbaa ilçesinde babaannesiyle keçi otlatmaya giden 10 yaşındaki Handan Yıldız kayboldu.

İstanbul'dan oturan Güven-Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız, yaz tatili için Erbaa'ya 32 kilometre uzaklıkta bulunan babaannesi Meryem Yıldız'ın yanına geldi. 

Tatilinin bir kısımını burada geçirmek isteyen Handan Yıldız, dün öğle saatlerinde babaannesiyle birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmaya başladı. Babaanne Yıldız, keçileri otlattığı sırada torununu kısa süre yalnız bıraktı ancak geri döndüğünde bulamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri küçük kızı arıyor

Ailenin ve köylülerin yaptığı aramadan sonuç alınamayınca durum Erbaa İlçe Jandarma ekipleri ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri küçük kızı bulmak için arama kurtarma köpekleriyle Yeşilırmak kenarında ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı. (DHA)

ETİKETLER

Handan YıldızKeçiOtlatırkenKaybolduTokatİstanbulBabanne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24