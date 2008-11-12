10 yaşındaki geline ‘yılın kadını’ ödülü

Glamour dergisi, gelenekler uyarınca 10 yaşında evlendirilen ancak bunu kabul etmeyip boşanma davası açan Yemenli kızı ödüllendirdi



Amerikan moda dergisi “Glamour”, ailesi tarafından 10 yaşında evlendirildikten sonra geleneklere karşı çıkıp kocasına boşanma davası açarak bütün dünyanın ilgisini çeken Yemenli Nujood Ali’yi “yılın kadını” ödülüne layık gördü.



Dergi, Nujood Ali’nin yanı sıra aralarında Hillary Clinton, Oscar ödüllü sinema yıldızı Nicole Kidman ve Chanel’in kadın CEO’su Maureen Chiquet’in de bulunduğu 10 ünlünün yer aldığı listeden ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ı da yılın kadını olarak ödüllendirdi.



Avukata da kutlama



Glamour dergisi, Rice’ın kadın sorunlarını ABD dış politikasının öncelikli konuları arasına soktuğu için ödülü hak ettiğini belirtti. Geleneksel çizgisinden ayrılarak Yemenli küçük gelin Nujood Ali ve kendisini mahkemede savunan avukat Shada Nasser’ı tarihi boşanma davasından dolayı kutlayan dergi, “Nasser ve Ali birlikte öteki küçük kızların erken evlilikten kurtulmaları yolunda çaba gösterdiklerini” belirtti.

