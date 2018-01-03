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10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’un Bucak ilçesinde 10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, haklarında adli ve idare soruşturma başlatıldı

03 Ocak 2018 00:22

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’un Bucak ilçesinde 10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, haklarında adli ve idare soruşturma başlatıldı.
Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi\'nde koruma altında bulunan 5’inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu’nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
Burdur Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5\'inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35’te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

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