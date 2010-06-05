10 yaşındaki Diren panzerin altında can verdi

T24- Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı aracın bir çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu kazanın ardından olaylar çıktı. Öfkeli kalabalık, inceleme yapmak üzere olay yerine gelen polis aracını devirirken, zırhlı aracı kullanan polis memurunun gözaltına alındığı öğrenildi. Acılı anne ise oğlunun zayıf doğması ve doktorların yaşamaz demesi üzerine Diren ismini verdiklerini söyledi.



Cumhuriyet Caddesi Halk Çeşmesi yakınlarında önceki akşam saat 19.30’da meydana gelen kazada, 10 yaşındaki Şırnak Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Diren Basan hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine kaza yerinde toplanan bir grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede, öfkeli kalabalık kaza yerine gelen olay yeri inceleme aracını önce taşladı, ardından da devirdi. Olaylar sırasında gerginliği yatıştırmaya çalışan Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal sık sık polisler ve vatandaşlar arasında mekik dokuyarak yoğun çaba sarf etti. Zırhlı aracı kullanan polis gözaltına alınırken, iki saat boyunca olayı protesto eden kalabalık, daha sonra dağıldı.



İlköğretim okulu öğrencisi Diren Basan’ın evinin önünde kurulan taziye çadırı ziyaretçi akınına uğradı. Ölen oğlunun çok zayıf doğmasının ardından hastanede doktorların yaşamaz dedikleri çocuklarına Diren adını verdiklerini söyleyen acılı anne Medine Basan”Oğlum okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bisiklete biniyordu. Zırhlı araç gelip Diren’ime çarpıp metrelerce sürüklemiş. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.



Kışanak: Güneydoğu’da





Çocuk katliamı yaşanıyor Basan’ın (10) cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsin ardından önceki gece ailesi tarafından alındı. Gazipaşa Mahallesi Camii’ne getirilen cenaze, dini vecibelerinin yerine getirilmesinin ardından Ziyareta Şemê Mezarlığı’nda toprağa verildi. Küçük Diren için kurulan taziye çadırını ziyaret eden BDP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, “1999-2009 yılları arasında 10 yıl içerisinde toplam 64 çocuğumuz devlet terörüne kurban gitti. 64 çocuk polis kurşunuyla, asker kurşunuyla, bombasıyla, gaz bombasıyla ya da panzerin altında kalarak katledildi. Bu, bir çocuk katliamıdır” dedi. Baba Ahmet Basan ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Çocuklar patlayıcı kurbanı: İki yaralı





Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Akocak Köyü’nde bir patlayıcının infilak etmesi sonucu iki çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre Yüksekova’nın Akocak Köyü Sülük Mezrası’ndaki boş bir arazide bir cisimle oynayan çocuklar, patlama sonucu yere yığıldı. Olayda 9 yaşındaki Taner Y. ile kuzeni 12 yaşındaki Ozan Y. yaralandı. Aileleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





Hakkâri’de yürüyüş sonrası gerginlik





Hakkâri’de askerî operasyonların durdurulması için BDP tarafından düzenlenen yürüyüşün ardından olaylar çıktı. 50 kişilik bir grup Dağgöl Mahallesi’nde yolu trafiğe kapatıp slogan atınca, polis göz yaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak kalabalığı dağıttı. Operasyonların durdurulması için yapılan yürüyüşe katılacak olanlar BDP İl binası önünde toplantı. Aralarında Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ve Çukurca Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın da bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binasına doğru yürüdü. Bulvar Caddesi’ni trafiğe kapatarak yaklaşık yarım saat oturma eylemi yapan kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı. Ancak 50 kişilik bir grup, Dağgöl Mahallesi’nde barikat kurarak slogan attı. Polisin göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıttığı kalabalık, taşlarla karşılık verdi. Olaylarda üç kişi gözaltına alındı.





Cizre de karıştı





Dün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde BDP’li milletvekilleri Gültan Kışanak ve Hasip Kaplan’ın katıldığı eylemde de olay çıktı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından polis bir gruba tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Olayların ardından polis üç kişiyi gözaltına aldı.