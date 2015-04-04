10 yaşındaki çocuk polis kurşunuyla öldü



Rio de Janeiro'da polisin bir favelaya yaptığı operasyon sırasında 10 yaşındaki Eduardo de Jesus Ferreira polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Polis bir grubun kendine ateş açtığını ileri sürdü ancak çocuğun ailesi ise bu iddiayı reddetti.

Globo gazetesine bir demeç veren anne Terezinha Maria de Jesus, oğlunun uyuşturucu tacirleriyle hiçbir ilgisi olmadığını ve herhangi bir “çatışmanın” da yaşanmadığını söyledi. Terezinha Maria de Jesus, oğlunun evin kapısının önündeyken polisin tek bir atışıyla öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonun düzenlendiği yoksul mahallesi “Complexo do Alemao” sakinleri polis operasyonunu protesto etti. Yaklaşık 300 kişilik bir grup favelaya giren sokaklarından birini kapattı. Görgü tanıklarına göre barışçıl olan gösteriye polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi.