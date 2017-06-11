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Yaşam

10 yaşındaki çocuğu kaçırıp ailesine "Öldürürüz" mesajı yolladılar

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

11 Haziran 2017 18:40

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 10 yaşındaki Ceylin Atik, oyun oynamak için gittikleri evlerinin önündeki parktan iki gün önce kaçırıldı. Dedesinin cep telefonuna "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesaj gelen çocuğun bulunması ve kaçıran şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Ödemiş 50’nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, geçen 10 Haziran Cumartesi günü, arkadaşları ile oynamak için evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı’na gitti. Atik’in uzun süre ortalıklarda görünmemesi ve eve de dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormaları ve gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Atik’in yakınları soluğu Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alıp, kayıp başvurusunda bulundu.

Yakınları sosyal medyadan da Ceylin’in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi. Ancak, dünÿMustafa Atik’in cep telefonuna, "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesi ile kalan Atik’in kaçırıldığı ortaya çıktı. Polis, dede Atik’in gelen mesajdan yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ceylin Atik’in eşinden ayrı yaşayan babası Murat Atik’in Ödemiş’te traktör ve kepçe imalatı yapan tesis işlettiği belirtildi.

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