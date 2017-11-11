10 yaşındaki çocuğa tecavüzle yargılanan adamın 90 yıl hapsi istendi, 5 ayda tahliye edildi!

Antalya’da, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 5 ay tutuklu kalan apartman görevlisi 44 yaşındaki A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ö., 90 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

Anne F.Y. çocuğunun daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.’nün yanına gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.’nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.’nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Annenin şikâyeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi.

A.Ö. hakkında, ’çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı’, ’cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma’, ’tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık A.Ö. katılırken, anne F.Y. de hazır bulundu. Duruşmada, mağdur çocuğun pedagog eşliğinde verdiği ifadesi okundu. Çocuk, ifadesinde, A.Ö.’nün farklı tarihlerde 3 defa kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mağdur çocuk, en son Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavının yapıldığı günlerde A.Ö.’nün yatak odasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Duruşma sonunda mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

“Tutuksuzluğuna itiraz edemiyorum”

Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y., adli tıp kurumunun cinsel istismar bulgusuna ilişkin kesin raporunun olduğunu söyledi. F.Y., "Birden fazla taciz olmuş, en son tecavüz olmuş. Tecavüz raporlarla kesinleşti. Kızımın ifadesinde söylediği tarihler, aşağı yukarı yani kesin değil. Adli tıp kurumu raporu, tecavüzün o tarihlerde yapıldığını kesinleştirdi. Bu eylemi yapan kişi tutuksuz yargılanıyor ve buna yasal olarak itiraz edemiyorum. Sanık tutukluğuna itiraz edebiliyor ama ben tutuksuzluğuna itiraz edemiyorum. Ortada başka şüpheli yok" dedi.