10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA AVM ve marketlere girerek alışverişe dalan kadınların çantalarını çalan 2 kadın ve bir çocuk polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları yakalanması durumunda \"Çocuk işte kendi kendine yapmış özür dileriz\" diyerek çalınanları iade ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Kutlay F.(31)\'in daha önceden 85, Nazan B.(47) \'nin ise 42 kez polise geliş kaydı var.

POLİS SORUNCA ÇANTANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

İstanbul\'da polis şüphe üzerine Cevizlibağ\'dan metroya binen iki kadın ve bir çocuğu takibe aldı. Kadınların bir süre sonra Fatih, Haseki Sultan mahallesi, Millet caddesi üzerinde bir markete girdikleri ve alıveriş yapan kadınları takip ettikleri tespit edildi. Bir süre sonra aceleyle dışarı çıkan 3 kişiyi takibe devam edep polis ekipleri, bir yandan da markete girerek bir şeyi çalınan olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine içerde alıveriş yapan Fatma Y.(42) bebek arabasını altına koyduğu çantanın kayıp olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Kutlay F. ile Nazan B. sorguya alındı. 10 yaşında olan B.T. ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü. Şüphelilerin hırsızlıkları yanlarında bulunan 10 yaşında çocuğa yaptırdıkları yakalanmaları durumunda \"Çocuk işte kendi kendine yapmış. Herhalde oyun sanıyordu. Özür dileriz.\" diyerek çaldıklarını iade ettikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR

Yapılan incelemede Kutfay F.\'nin daha önceden 85 kez, Nazan B.\'nin ise 42 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işledikleri suçlar arasında yankesicilik, hırsızlık, sahte kimlik beyan etmek, resmi belgede sahtecilik, sahte para kullanmak, uyuşturucu satmak gibi suçların bulunduğu öğrenildi. Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 10 yaşındaki B.T.\'nin ise yasa gereği hakkında kayıt tutulmadığı için kaç kez yakalandığı tespit edilemedi. Ancak küçük kızın, Yankesicilik dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri tarafından tanındığı ve defalarca yakalandığı belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Kutlay F. ve Nazan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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