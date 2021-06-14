10 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan öğretmen beraat etti; kararda "inandırıcı delil elde edilemedi" dendi

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir ilkokulda 10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli spor öğretmeni M.A. hakkında, mağdur ve tanığın "Kucağına alıp, öpüyordu" şeklindeki ifadesine karşın hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Mahkeme üyelerinden birinin muhalefet şerhi koyduğu karara tepki gösteren mağdurun annesi E.Ş ise "Adalete olan inancımı tamamen yitirdim" dedi.

Ataşehir’de bulunan Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu’nda 2020 yılında sözleşmeli spor öğretmeni M.A’nın, 10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan mağdur öğrenci "Beni sürekli öpüyordu. Kalçama dokunuyordu. Bunu bazı arkadaşlarıma da yapıyordu. Sürekli ailevi sorunlarını anlatıyordu. Mutsuz olduğunu söylüyordu. Dersten sonra beni en sona bırakıp sıkı sıkı sarılıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sözleşmeli spor öğretmeni M.A., hakkında karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık M.A. ve avukatı katılırken, mağdur çocuğun ailesi ve avukatı salonda hazır bulundu.



Duruşmada dinlenen 10 yaşındaki tanık, "Kendisi spor öğretmenimizdi. Sanık, mağdura daha farklı davranıyordu. Mesela onu yanağından öpmüştü. Onun da öpmesini istemişti. Bize göre onu daha fazla kucağına alıyordu. Bizi de kucağına alıyordu. Ancak erkek çocuklarını kucağına almıyordu" dedi.



Son savunması sorulan tutuksuz sanık M.A. "Ben hiçbir çocuğu diğerinden ayırmadım. Bir öğrenci çok iyi hareket etmişse örneğin çarpıyorum. Kucağıma alıp sevip ondan sonra bırakıyorum. Hiçbir kötü niyetim yoktur" dedi. Sanık son sözünde beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Sanığın cinsel istismar kastıyla hareket ettiğine dair cezalandırılması gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini" belirterek, M.A’nın beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti üyelerinden biri muhalefet şerhi koydu

Mahkeme heyeti üyelerinden biri karara muhalefet şerhi koydu. Şerhte, "Sanığın mağdureyi diğer çocuklardan farklı olarak sürekli derse başladığında öptüğü, kucağına aldığı, sırtına aldığı, sanığın süreklilik arzeden bu eylemlerinin tarif edilen çocuğun cinsel yaşından küçük olması nedeniyle sanığın 5 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir. Sanığın cezalandırılması gerektiği kaanatinde olduğumdan beraati yönündeki sayın çoğunluğun görüşlerine katılmıyorum" ifadelerine yer verildi.

"Adalete inancımı tamamen yitirdim"

Karara tepki gösteren mağdurun annesi E.Ş, "Adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Çocuğuma yapılanı fark edip şikayetçi olduğum için ben cezalandırıldım. Mahkeme başkanı tanığa ‘mağdur şirin olduğu için mi ona daha farklı davranıyordu’ diye sordu. Bu soruyu duyar duymaz başımdan kaynar sular döküldü. Devlet okulunda böyle bir şey meydana geldi. Ancak ceza verilmedi. Öğretmenin yaptıklarını görmezden geldiler. Kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi’ne başvuracağız" diye konuştu.