10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Rahmi E., 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı.

Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Rahmi. E., mahalledeki 10 yaşındaki bir kız çocuğunu "Çizgi film izlettireceğim" diyerek kandırıp evine götürdü. Rahmi E., çocuğa cinsel istismarda bulundu ve kimseye anlatmaması için de tehdit etti. Kızın eve gidip durumu annesine anlatması üzerine, annesi de polise giderek şikayetçi oldu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun olay anlatmasının ardından polis Rahmi E.'yi evine giderek gözaltına aldı. Bu sırada olayı öğrenen mahalle sakinleri Rahmi E.'yi linç girişiminde bulunurken, öfkeli mahalleliyi polis güçlükle sakinleştirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahmi. E., tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)