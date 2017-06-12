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10 yaşındaki Ceylan Atik'in ölü bulunduğu evi taş yağmuruna tuttular

Jandarma ve çevik kuvvetten takviye istendi

12 Haziran 2017 19:36

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen, "Polise haber vermeyin.Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cansız bedenim bulunduğu ev taş yağmuruna tutuldu. Polis barikatını aşanlar içeri girmeye çalıştı. Jandarma ve çevik kuvvetten takviye istendi. 

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Basın açıklaması yapan Aşkın 2 şüphelinin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ve başsavcılık tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü söyledi. Aşkın: "Çok üzücü bir olay, bir yavrumuzun böyle katledilmesi bizi çok üzdü" dedi. (DHA)

Katil zanlısına linç girişimi:

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