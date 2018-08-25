T24 LogoT24 Logo
Spor

10 yaşındaki Alara teniste madalyalara ambargo koydu

Latif SANSÜR / KUŞADASI, (DHA) Kuşadası'nda yaşayan 10 yaşındaki Alaçatı Tenis Kulübü sporcusu Alara Kocaoğlu, şimdiden büyük başarılar etti

25 Ağustos 2018 17:44

Latif SANSÜR / KUŞADASI, (DHA)

Kuşadası\'nda yaşayan 10 yaşındaki Alaçatı Tenis Kulübü sporcusu Alara Kocaoğlu, şimdiden büyük başarılar etti. 
Küçük yaşına rağmen katıldığı turnuvalarda 22 madalya ile 9 kupa kazanan Alara, gözünü şimdiden gelecekte Grand Slam\'e katılmaya çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri\'nin dünyaca ünlü oyuncusu Serena Willams\'ı örnek aldığını belirten minik Alara, \"Öncelikli hedefim çok çalışarak Milli takımlara girebilmak. Büyüyünce ise Grand Slam oynamak. Serena Williams gibi büyük başarılar kazanmak istiyorum. Tenis oynarken kendimi çok mutlu hissediyorum. Korttaki başarımın, okuldaki başarıma da katkısı oluyor\" dedi. 
Alara\'nın babası İbrahim Kocaoğlu ile annesi Banu Kocaoğlu her zaman kızlarına destek vereceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI DHA KuşadasıAlaçatı Tenis KulübüAlara KocaoğluAlaraGrand SlamAmerika Birleşik DevletleriSerena WillamsMilliBüyüyünceSerena WilliamsTenisKorttakiKocaoğluBanu KocaoğluFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24