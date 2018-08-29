10 yaşında intiharı düşünmek; Midilli'deki sığınmacı kamplarında kalan çocuklar için gelecek yok...

T24 Haber Merkezi

Derleme: Gonca Tokyol

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda çocuklar arasında intihar girişimlerinin belirgin şekilde arttığı belirtildi. 10 yaşındaki çocukların bile intihara kalkıştığı bilgisini paylaşan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), kamptaki yetişkinlerin de ciddi psikolojik problemler yaşadığını ifade etti.

MSF, yetersiz hijyen koşulları nedeniyle sıklıkla gündeme gelen kampta daha iyi bir genel sağlık hizmeti sağlanması ve aynı zamanda da ‘saldırıya daha açık’ kişilerin güvenli bir konaklama alanına taşınması çağrısında bulundu.

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Sığınmacı krizinin zirve yaptığı 2015 yılında, Midilli’ye gelen sığınmacıların ‘kısa süreli’ konaklaması için kurulan Moria Kampı, Yunanistan hükümetinin sorumluluğu kapsamında. Kamp, yaklaşık 3 bin kişiyi barındıracak şekilde inşa edildi ancak resmi rakamlara göre şu anda 9 bin kişi burada kalıyor, resmi olmayan rakam ise bunun da üzerinde...

Kamp, salgın hastalıklara da neden olan kötü hijyen koşullarının yanı sıra, sığınmacılar arasındaki etnik ve mezhep kaynaklı çatışmalar nedeniyle de ‘güvenlik sıkıntısı’na sahne oluyor.

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MSF’in Yunanistan’daki saha direktörü Faris Al Jawad, kampta sadece bir doktor ve bir psikolog bulunduğunu kaydetti. Neredeyse herkesin ‘bir çeşit travma’ya maruz kaldığı kamptaki 2 bin 700 kişinin ‘saldırıya daha açık’ olarak kabul edildiğini belirten Al Jawad, “Moria’daki herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı var, çünkü mevcut durum herkesi etkiliyor” dedi.

Kamptaki klinikte görev yapan psikiyatrist Alessandro Barberio da geçen ay yaptığı bir açıklamada yaşananları şöyle anlattı:

“Yeni gelenlerin büyük kısmı halüsinasyon, gerginlik, kafa karışıklığı ve odaklanamama gibi psikolojik semptomlar gösteriyor. Aralarında kuvvetli bir biçimde intiharı düşünen ya da buna teşebbüs eden çok sayıda kişi var.

“Son haftalarda çocuklar arasında panik atak geçirenlerin, intihar fikri olan ya da teşebbüste bulunanların sayısı arttı.”

AB-Türkiye anlaşması sonrası

71 bin 645 yeni sığınmacı geldi

2015'te kurulan Moria, ilk olarak ‘kısa süreli konaklama’ için tasarlanmıştı. Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma sonrasında ise kampın statüsü değiştirildi.

AB'nin verilerine göre anlaşmanın sağlanmasından Temmuz 2018'e kadar olan süre zarfında denizden Yunanistan'a 71 bin 645 yeni sığınmacı geldi. Bu sığınmacıların sadece 2 bin 224'ü Türkiye'ye geri gönderildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, yaklaşık 10 gün önce Twitter’da paylaştığı videoda da kamplardaki şartlara dikkat çekmişti. Yaklaşık 10 bin sığınmacının adada bulunduğunu belirten MSF, 72 kişiye bir tuvalet, 84 kişiye bir duş düştüğünü belirterek kamplarda sıklıkla intiharların görüldüğünü belirtmiş ve sormuştu:

"Avrupa neden bu insanlara sırtını dönüyor?"