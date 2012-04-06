10 yaşında anne oldu

Kolombiya'da 10 yaşındaki kız sezeryanla bir kız çocuk dünyaya getirdi. Adı açıklanmayan kız dünyanın en genç anneleri arasına girdi

Kolombiya’nın kuzeyinde yaşayan Wayuu adlı yerli kabileden 10 yaşındaki bir kız anne oldu. Sezeryanla bir kız bebek dünyaya getiren anne doğum sırasında riskli bir operasyon geçirdi.

Doktorlar annenin hastaneye geldiğinde ağrısı ve kanaması olduğunu belirtirken operasyon sırasında, yaşından kaynaklanan zorluklar yaşandığını söyledi.

Annenin psikolojik durumu nedeniyle bebeği emzirmeyi reddettiği bildirilirken bebeğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Dünyanın en genç annesi

Kolombiya’da doğum yapan 10 yaşındaki kız ülke çapında yaşından dolayı tartışmalara neden oldu. Fakat 1933 yılında 5 yaşındayken bebeğini dünyaya getiren Lina Medina dünyanın en genç annesi unvanını taşıyan isim.

Perulu anne o dönemde bebeğiyle verdiği pozla bütün gazetelerin manşetindeydi.