10 üniversitenin bölünmesini öngören tasarı TBMM Komisyonu'nda kabul edildi!

İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören tasarı komisyonda kabul edildi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Tasarı”yı görüşmek üzere toplandı. Tasarıya göre, 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanacak, ayrıca 3 devlet ve 2 vakıf üniversitesi kurulacak.

TIKLAYIN - Üniversiteleri bölme tasarısı İstanbul Üniversitesi'nde protesto edildi: Bu çınardan elinizi çekin!

“Hacettepe’nin kuruluşuna bile karşı çıkıldı”

Görüşmelerde söz alan AKP Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, “İhsan Doğramacı’nın hatıralarına bakıldığında Hacettepe Üniversitesi’nin açılışına bile karşı çıkıldığını görüyoruz. Turgut Özal ile başlayan bilimin Anadolu’ya yayılması Türkiye için iyi sonuçlar verdi” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ilkesel olarak itirazları bulunduğunu vurgulayarak, komisyon üyelerinin bir çoğunun, bu üniversitede çalışanların, bu tasarıdan etkileneceklerin düzenlemeden haberdar olmadığını savundu. İrgil, tartışma ortamı yaratılması, tasarıyla ilgili olanların da fikirlerinin alınmasını istedi.



Üniversitelerin anılarının, öykülerinin bulunduğunu aktaran İrgil, birden bire markaların adının bir günde değiştirilip, yok edilemeyeceğini bildirdi.



CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, yükseköğretimle ilgili hayati kararlar almanın son derece kritik bir süreç olduğunu, rastgele, hızla yapılacak şeyler olmadığını söyledi.



İstanbul Üniversitesinin bölünemeyeceğini, bunun için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade eden Akaydın, hantal olmayan bir yapı sağlamanın düzenlemelerle mümkün olduğunu belirtti.

"Tasarı geri çekilmeli"

Akaydın, dünyada İstanbul Üniversitesi'nin 2-3 katı öğrencesi olan üniversiteler olduğuna işaret ederek, İstanbul Üniversitesi'nin bilime en çok katkı sunan tıp, eczacılık, orman fakültelerinin yeni kurulacak üniversiteye aktarılacağını anımsattı. Akaydın, yeni kurulacak İbni Sina Üniversitesi'nin tanınmasının ise uzun zaman alacağını vurgulayarak, üniversitelerin yaşlarıyla övündüğünü dile getirdi.

Akaydın, tasarının geri çekilmesini istedi.



CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, İstanbul'da 3 devlet, 65 vakıf üniversitesi olduğuna işaret ederek 65 vakıf üniversitesinin, üniversite eğitiminin özelleştirildiğinin, kazanç kaynağı olduğunun, ranta dönüştüğünün göstergesi olduğunu savundu.



Türkiye'de üniversiteli işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu iddia eden Usluer, "Biz üniversite diplomasını insanlar iş bulsun diye mi yoksa ceplerinde bir kenarda diploması olsun diye mi veriyoruz?" diye sordu.



Usluer, "Bu tasarı yasalaştığında, 2017-2018 yılının sonunda bu üniversitelerde okuyan kişiler, şu üniversiteye dahil olacak diyoruz. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyan öğrenci, yeni açılan İstanbul İbni Sina Üniversitesine dahil olduğunda diploması İstanbul mu yoksa İbni Sina üniversitelerinden mi olacak? " sorusunu yöneltti.



Usluer, tasarının reddedilmesi gerektiğini, yangından mal kaçırmayı bırakıp, akademisyen, ülkesini seven yurttaşlar gibi düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Usluer’e, “Osmangazi Üniversitesi nasıl kuruldu? Böyle kuruldu. Kuruldu kötü mü oldu? Kötü olsaydı rektör adayı olmazdınız?” şeklinde cevap verdi. Usluer ise Anadolu Üniversitesi’nin bölünmesine karşı olduğunu belirtti.

2 yeni vakıf üniversitesi daha kurulması ve bölünerek kurulacak yeni üniversite sayısının arttırılmasını için verilen önergelerle sayı 20’ye yükseldi. Konuşmaların ardından tasarının maddelerine geçildi ve tasarı kabul edildi.

Hangi üniversiteler bölünecek?

Tasarıyla Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Tuna Üniversitesi ve Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi ve 13 yeni üniversite kuruluyor.



İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes, Dumlupınar, Sakarya, Mersin ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitelerinin bazı bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Konya Üniversitesi kurulacak. Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak.

Kütahya'da kurulacak Kütahya Sağlık Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nun da olduğu birimlerden oluşacak.



İstanbul'da kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi'ne ait Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokulları bağlanacak.



Ankara'da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversiteye; Gazi Üniversitesi'ne ait Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakülteleri ile bazı yüksekokulları bağlanacak.



Daha önce Sakarya Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların da yer aldığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mersin Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Tarsus Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Trabzon Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülte ve yüksekokullarının yer aldığı Kayseri Üniversitesi; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı bazı üniversite ve yüksekokulların yer aldığı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi açılacak.



Samsun'da Samsun Üniversitesi, Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yeni kurulacak üniversiteler arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında İnönü Üniversitesini işaret ederek "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.