10. Uluslarası Türkçe Olimpiyatları başladı

Uluslararası Türkçe Derneği (Türkçeder) tarafından organize edilen 10. Uluslarası Türkçe Olimpiyatları'nın Kültür Şöleni İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşeihr Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bu güzel organizasyonu yapan, geleceğimiz olan dünyanın değişik yerlerinden gelen insanları yetiştiren onları gözü gibi sakınan gönül erlerine şükranlarımı arz ediyorum. Bir dünya haritasını açın parmağınızı oraya koyun orada mutlaka bir kardeşinizi göreceksiniz." dedi.

Görevi gereği yurt dışına yapmış olduğu ziyaretlerde Türk Kolejlerini ziyaret ettiğini belirten Topbaş, "Birçok ülkede gidin bakın orada ya bir dernek kurulmuş lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine dersler veriliyor veya bu dernekler kolejlere çevrilmiş. Gurur verici bir olay. Bu yılki tema 'İnsanlık için el ele, bayram o bayram olur' bizimde arzu ettiğimiz budur. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm insanlar bizim kardeşimizdir. Bizim kültürümüzde, 'bu bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz." diye konuştu.

Topbaş: Hoca Efendi'ye saygılarımı arz ediyorum

Türk Kolejleri'nin açılmasında büyük emeği bulunan Fetullah Gülen Hocaefendi'ye saygılarını sunan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "20 yıl önce bugünkü olayları konuşamıyorduk. 20 yıl gibi bir zaman diliminden sonra değişik ülkelerde bin 400 okul var. Ne büyük bir vizyon, ne büyük bir düşünce, nasıl bir aksiyon, nasıl bir gönüllülük esasıdır. Akıl, sır ermez. Ancak bunu yaşayan bilir. Yurt dışındaki okullara görevli gidenlerin yüzleri hep gülüyor. Hiçbir şeyi dert etmiyorlar. Çünkü onlar bir sevda uğruna bu hareketi yapıyor. Gönüllerinde yaşadıkları şey bambaşka bir şey. Sonuçları bu mükemmel bir vizyonu ortaya koyan Hocaefendi'ye saygılarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki yakın yer kürenin her tarafında güzel Türkçemiz konuşulacaktır. Siz hangi noktaya giderseniz gidin, orada Türkçe konuşan insanlarla tanışacaksınız."

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, Türkçe Olimpiyatları'nı yakından takip ettiğini ve Kültür Şöleni açılışında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vali Mutlu, "Hepimizi mutlu eden Türkçe Olimpiyatları'nda bulunmaktan mutluyum. Göğsümüzü kabartan ve ümitle dolduran Türkçe Olimpiyatları'nı izlerken çok gururlanıyorum. Geleceğimiz adına insanlıkla ilgili daha fazla ümitleniyoruz. İstanbul'da her taraf lalelerle donatılarak lale mevsimi yaşandı. Mayıs ayında da İstanbulumuz gül şehri oldu. Güllerin kokularını alıyoruz. Tam bu zamanda işte İstanbul'da gül zamanında, gönül bahçemizin mis kokulu günlerini yaşamaya başladık. Bu mis kokulu gülleri yetiştiren gönül erlerine, gönül insanlarına sevgi ve minnetlerimizi sunuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet'nin, 2023'te dünyanın en güçlü 10 ülkesi içinde yer alacağına inandığını ve iman ettiğini vurgulayan Mutlu, "Biz ülke olarak artık yürümüyor, koşuyoruz. Dünyanın her tarafına ürünlerimiz satılıyor. Dünyanın her tarafında Türk ürünleri yer alıyor. Çok çalışarak, üretir, satarsanız. Fakat bu ülkelere dilimizi, kültürümüzü benimsetmek daha da önemli. Bu başarıyı mükemmelleştiren arkadaşlarıma şükranlarımı iletiyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında dünyanın her tarafında kültür merkezlerimiz, okullarımız olacak. Oralara sevgimizi ileteceğiz. Eğitim için oralarda görevlendirenler, giderken geri dönmeyeceklerini bilerek gidiyorlar. Bizde onlar sayesinde 135 ülkede gururlanıyoruz. Türkçe Olimpiyatları'na gelen yavrularımızı yetiştirenleri canı gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Vali Mutlu, özellikle Türkiye'de bazı iş yerlerine, konutlara, Türkçe isimler yerine yabancı isimler verilmesini eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Maalesef ülkemizde, yaşadığımız yerde birçok yerin ismi Türkçe değil; yabancı isimler veriliyor. Dünyanın her yerinde Türkçe konuşulmaya başladığı bir zamanda bu durumu zihnimde sorguladığımı hissediyorum. Türkçe Olimpiyatları'nı tertip edenlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Resmi açılış yapıldı

Konuşmaların ardından Kültür Töreni'nin açılışını, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan birlikte gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından izleyiciler, öğrencilerin yapmış olduğu etkinlikleri izledi.