10 ülkeden 120 öğrenci İstanbul’da buluştu

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA’NIN en büyük öğrenci ağı Erasmus Student Network (Erasmus Öğrenci Ağı) bünyesinde bulunan Güneydoğu Avrupa Bölgesel Platformu (SEEP) bu yıl Nişantaşı Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 10 ülkeden 120 öğrenci katıldı.

Nişantaşı Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Bölgesel Platformu’na Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kıbrıs, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan 120 delegasyon ve misafir öğrenci katıldı. Üniversitenin Maslak 1453 Kampüsünde 3 gün 10’ar saat gerçekleşen platformda çeşitli çalıştaylar ve sunumlar düzenlendi. Toplantı sonrası yapılan etkinliklerle ise öğrenciler birbirilerinin kültürlerini yakından tanıma şansı buldu.

Erasmus Öğrenci Ağı’nın Avrupa’nın 40 ülkesinde faaliyet gösterdiğini belirten Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Temsilcisi Gizem Pelin Altun, “Bu ağ, Brüksel merkezli Avrupa’nın 40 ülkesinde 530’dan fazla üniversitede ve Türkiye’de de 41 üniversitede aktif olarak yer alan gönüllü bir öğrenci organizasyonu. Amacımız Erasmus öğrencilerinin yaşayabileceği tüm zorluklarda onlara yardımcı olup Erasmus deneyimleri süresinde kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmak” dedi.

ESN Nişantaşı öğrenci kulübünün, ESN ailesine (ErasmusStudent Network) geçen sene katıldığına dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Danışmanı Kerem Can Erikgenoğlu, “Güneydoğu Avrupa Platformu 3 gün boyunda çeşitli çalıştaylar halinde gerçekleşti. Etkinliğe 10 ülkeden 120 öğrenci katılım sağladı. Nişantaşı Üniversitesi Erasmus öğrenci ağına geçen yıl katılmasına rağmen bu alanda iddialı olduğunu kanıtladı. İlk yılımız olmasına rağmen ev sahipliği adaylığımız diğer üniversiteler tarafından onaylandı. Bu da üniversitemizin en büyük stratejilerinden biri olan uluslararasılaştırma stratejisine çok büyük katkı sağladı” diye konuştu. Erasmus Öğrenci Ağı yöneticisi Jeroen Van Lent ise, erasmus etkinliği ile öğrencilerin birbirlerinde en iyi deneyimleri öğrenmesini ve Erasmus hareketliliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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