10 Türk'ten 8'i içki içmiyormuş!

Amerikan Wall Street Journal gazetesi için 17 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya katılan Türklerin yüzde 83’ü hiç içki içmediğini söyledi.



Bu oran, İtalya’da yüzde 53, ABD’de yüzde 42, Rusya’da ise, yüzde 23 düzeyinde bulunuyor. En az günde bir defa içki içenlerin oranı, en yüksek olduğu ülke de yüzde 16 ile İtalya oldu. Çok içki içildiği düşünülen Rusya’da bu oran sadece yüzde 1’de kaldı.



Wall Street Journal tarafından yayınlanan ve GfK araştırma şirketince 13 Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye, ABD, Rusya ve İsviçre’de toplam 17 bin kişi arasında gerçekleştirilen anket, ilginç bulguları ortaya koydu.



Şarap tüketimi azalırken bira tüketiminin, özellikle gençler arasında arttığını ortaya koyan anket, insanların önceki kuşaklara oranla daha az sık içki içmekle birlikte içtiklerinde daha çok alkol tükettiklerini de gösterdi.



Türkiye en az alkol tüketilen ülke



Türkiye’de toplam bin 303 kişinin katıldığı araştırma, Türkiye’nin büyük bir farklı en az alkollü içkinin içildiği ülke oldu. Anketi yanıtlayan Türklerin yüzde 83’ü içki içmediğini bildirdi.



Ankete göre, Türkiye’den sonra içki içmeyenlerin en yüksek olduğu ikinci ülke yüzde 53 ile İtalya oldu. Bu oran, ABD’de yüzde 42, İspanya’da yüzde 48, İngiltere yüzde 26 ve Rusya’da yüzde 23 olarak hesaplandı.



Buna karşın günde en az bir kez içenler oranı açısından yüzde 17 ile Hollanda ilk sırada bulunuyor. İtalya’da yüzde 16 gibi yüksek olan bu oranın, çok içki içildiği sanılan Rusya’da yüzde 1’de kalması dikkat çekti. Bu arada, aynı oran, Türkiye, Polonya ve İsveç’te yüzde 1’de olarak hesaplandı.



Türkler birayı tercih ediyor



Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 3’ü, haftada bir kez, yüzde 2’si de haftada birkaç defa içki içtiğini bildirdi.



Öte yandan, Türkiye’de içki içenlerden yüzde 65’i bira, yüzde 5’i şarap içtiğini ifade ederken kontrolü kısmen kaybetmek için ne kadar içilmesi gerektiğine ilişkin soruya da Türklerin yüzde 23’ü üç, yüzde 26’sı ise beş kadeh yanıtını verdi.



WSJ’nın yayınlandığı araştırmaya göre içki içenler yaşlanırken biradan şaraba geçiş yapıyor.



Anket ayrıca Batı Avrupa’da yüzde 40 olarak belirlenen hiç içmeyen kadınların oranının Türkiye’de yüzde 92’yi bulduğunu da gösterdi.