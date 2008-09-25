10 soruda numara taşınabilirliği

Türkiye, 9 Kasım 2008'de cep telefonu konusunda bir devrim yaşayacak. Aboneler, bu tarihten itibaren, cep telefonunun 10 haneli numarası değişmeden, istediği GSM operatörüne geçebilecek.



Böylece 053... ile başlayan numaralar Turkcell, 054... ile başlayanlar Vodafone’a ait gibi bir tasnif de yapılamayacak. Yani cep telefonu numarası tümüyle aboneye ait olacak. Peki, 9 Kasım ve sonrasında cep telefonu aboneleri numaralarını nasıl değiştirecek? Süreç nasıl işleyecek?



1. 9 Kasım’da ne olacak?

Bu tarihte başlayacak uygulama ile aboneler, telefon numaralarında hiçbir değişiklik olmadan bir operatörden diğerine geçebilecek. Cep telefonu numarasını taşımak isteyen abone, geçmek istediği ‘alıcı’ operatöre müracaat ederek bu işlemi yapabilecek.

2. Numara taşınırken abone ne yapacak?

Burada en önemli husus, numara taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin doğrulanması… Numaranız bir başkasının üzerine kayıtlıysa, taşıma işlemini yaptıramayacaksınız.

3. Süreç nasıl işleyecek?

Abone, kullanmak istediği GSM operatörünün (Turkcell Vodafone veya Avea) bayisine gidecek ve başvuruyu yapacak. Altı gün içinde operatör değiştirme işlemi tamamlanacak. Abone başvuru yaptıktan sonra alıcı operatör, başvuruyu iki gün içinde inceleyecek ve ardından merkezi sistemde iki gün sürecek bir inceleme yapılacak. Verici operatörün incelemesi de iki gün sürecek. Böylece numara taşıma işlemi altı gün içinde tamamlanacak.

4. Abone altı gün bekleyecek mi?

Hayır. Bu altı gün boyunca abonenin telefonu kapalı olmayacak. Hatta başvuru yapılırken doldurulacak formda, numaranın günün hangi saatinde aktarılmasının istendiği bile sorulacak. Buna göre 00.00–08.00, 08.00–16.00 ya da 16.00–24.00 saatleri arasında numara taşınabilecek.

Aboneler aktarım gerçekleşene kadar telefonlarını kullanmaya devam edebilecek. Aktarma işlemi gerçekleşirken, bir operatör hizmeti keserken diğeri alacak. Bunun için iki operatöre de en fazla 15’er dakika süre veriliyor. Yani o sırada 15 dakikalık kesinti olacak. Abone, sonrasında yeni operatörü üzerinden konuşmaya başlayacak.

5. Arayana ne olacak?

Daha önce sizinle aynı operatörü kullanan ancak başka bir operatöre geçen arkadaşınızı aradığınızı varsayalım. Yani eskisine oranla daha fazla para ödemek durumunda kalacaksınız. Sistem, bunu önlemek için bir uyarı gönderecek. Yani bir abone A operatöründen B operatörüne geçtiğinde, arayanlar 1.6 saniyelik bir uyarı tonu ile bilgilendirilecek. Bu ton, numaranın başka bir operatöre geçtiğinin bir ifadesi olacak. Sesli ikaz ise aboneleri bir süre sonra rahatsız edebileceği gerekçesiyle tercih edilmeyecek.

6. Geçiş parası alınacak mı?

Numara taşınabilirliği konusunda, yönetmelikte, “Caydırıcı olmayacak ve bu geçiş işlemini engellemeyecek şekilde bir miktar para alınabilir” ifadesi var. Ancak bir zorunluluk yok. Yani numara taşımada ücret almak operatörlere kalmış. Ancak Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesine göre numara taşınabilirliği kapsamında aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamayacak. Numara taşınabilirliği kapsamında, verici operatör, numarasını taşıyan aboneden herhangi bir ad altında bir defalık veya dönemsel olarak ücret talep edemeyecek. Numara taşınabilirliğine ilişkin operatörler arası ücretler ise işletmeciler arasında karşılıklı müzakere edilerek serbestçe belirlenebilecek.

7. Numara taşımada sınır var mı?

Hayır, yok. Operatöre geriye dönüş olanağı her zaman mevcut. Ancak burada da inisiyatif, alıcı operatörde olacak. Yani alıcı operatör sizi kabul etmeyebilecek. Ayrıca Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesine göre, Telekomünikasyon Kurumu da gerekli görmesi halinde, abonenin, aynı takvim yılı içinde bir numara için numara taşınabilirliği hizmetinden yararlanma sayısına sınır getirebilecek.

8. Hangi hatlar taşınabilecek?

Taşıma için kontörlü veya faturalı fark etmeyecek. Artık numaraların başında bulunan 542, 532, 505 veya 555 gibi şebeke numaraları da aboneye ait olacak.

9. Borçlar ne olacak?

GSM operatörleri, abonelerin borçları konusunda ortak bir çalışma yürütüyor. Bunu bir nevi kara liste oluşturma çabası olarak nitelemek de mümkün. Operatörlerin bu nedenle ortak bir bilgi sistemi kurma ihtimali yüksek. Ayrıca alıcı operatör, aboneden borcu olmadığına dair yazı da isteyebilecek. Böylece numara değiştirme kampanyalarından yararlanarak bedava konuşmak isteyenler için önlem alınabilecek.

10. Kampanyalı telefonlara ne olacak?

Numara taşınabilirliği 9 Kasım'da..

Cepte numara taşımaya geri sayım

Numara değiştiren abone, kampanya kapsamında aldığı cep telefonunu değiştirmek zorunda kalmayacak.