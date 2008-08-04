10 soruda LPG

1.) LPG dönüşümünde motor için ne gibi riskler var?

LPG’nin içinde koruyucu katıklar bulunmuyor. Termik olarak fazla yüklenen egzoz supap halkaları problem yaratabilir. Eğer yumuşaklarsa supap, yuvasının içinde çalışamayıp istenmeyen hareketler yapabilir ve sonuçta motor tamamen hasar görebilir. Bazı motorlarda bu halkaların, dönüşüm sırasında daha sağlam yapılı halkalarla değiştirilmesi gerekiyor.

2.) LPG’li araçların menzilleri ne kadar?

Menzili gaz tankının boyutu belirler. Deposu yedek lastik yuvasında bulunan LPG’li araçlarda hacimler 50 lt’den başlıyor. Aracın tüketim miktarına bağlı olarak bu rakam, 350–600 km arasında menzil anlamına gelir. Daha büyük depolarla daha uzun menziller mümkün.

3.) Dizel motorda LPG dönüşümü mümkün mü?

Teorik olarak dönüşüm mümkün ama aşırı pahalı ve karmaşık. Bunun için dizel motora buji yerleştirmek, ateşleme yönetimini buna göre ayarlamak gerekiyor. Aşırı karmaşık olan bu yöntem doğal olarak çok pahalıya mal oluyor ve motor ömrü boyunca bu farkı geri kazanmak mümkün olamıyor.

4.) LPG’nin içeriği nedir?

Likit gaz, otogaz veya GPL adıyla da bilinen LPG, aslında fosil kaynaklı bir yakıt. İçeriği ise propan ve bütandan oluşuyor. Bütan oranına göre LPG’nin oktan sayısı, 105 ile 115 ROZ arasında değişir. Miktar olarak daha fazla olan tüketimin nedeni ise, benzine göre yoğunluğunun (0.54 kg/lt) daha az olmasıdır.

5.) LPG’li araçlar patlar mı?

Hayır. ADAC’nin yaptığı yangınla sonuçlanan kaza testleri bir gerçeği ortaya çıkardı: Gaz kullanımı riski arttırmıyor. Ayrıca LPG’nin fabrikasyon ya da sonradan montaj olması da fark etmiyor. Yangın sırasında deponun sıcaklığı kritik bir noktaya ulaştığında emniyet valfleri, fazla basıncı tahliye ediyor.

6.) Gaz kaçağı olduğunu anlayabilir miyim?

Evet. Kaçakların fark edilebilmesi için üreticiler, gazın içine koku maddesi de karıştırıyor. Bu madde o kadar güçlü ki insan burnu, en küçük kaçakları bile algılayabiliyor. Eğer bu kötü his veren kokuyu duyarsanız aracın çevresini boşaltıp güvenliğe alın, itfaiyeyi arayın ve asla motoru çalıştırmayın.

7.) LPG ikmali nasıl yapılır?

Benzinli ve LPG’li araçlar arasındaki en önemli fark, benzin ikmalinde yakıt tabancasının deponun içine serbest bir şekilde girmesidir. LPG’li ve CNG’li (doğalgaz) araçlarda ikmal borusunun, depo girişine sızdırma yapmayacak şekilde oturması gerekir. Bunun nedeni ise ikmal sırasında gazın, depoya 200 bar basınçla gönderiliyor olması.

8.) Yeni bir otomobili LPG’ye dönüştürmek mantıklı mı?

Evet. Birçok durumda LPG dönüşümü yeni otomobillerde de işe yarıyor. Ama üreticiden LPG’li olarak çıkan modelleri tercih etmek daha mantıklı. Aslında fabrikasyon olarak LPG’li satılan araçların hepsi, bantlardan benzinli motorlu olarak çıkıyor. Yeni bir otomobili LPG’ye dönüştürürken, garanti durumunu dikkate almanız gerekiyor.

9.) LPG kullanımının çevreye etkileri nelerdir?

Benzin veya motorin kullanımıyla karşılaştırıldığında LPG, çok daha temiz bir yakıt. Ayrıca gazlı kullanım tehlike de yaratmıyor. Bu nedenle örneğin LPG’li forkliftler kapalı depolarda kullanılabiliyor. Sadece LPG satan istasyonların hava, toprak veya yer altı sularını kirletme riski de yok.

10.) LPG’li araçlar üreten markalar var mı?

Ülkemizde Chevrolet’nin ve Proton’un tüm modellerini ve Daihatsu’nun 4x4’ü Terios’u LPG’li olarak satın almak mümkün.