10 soruda 3G teknolojisi

1. 3G Nedir?

3G teknolojisi, ‘Third Generation’ yani ‘Üçüncü Nesil’ anlamına geliyor. GPRS gibi, 3G de bir kablosuz iletişim hizmeti. Bu teknoloji sayesinde cep telefonu, cep bilgisayarı, tablet PC veya dizüstü bilgisayar üzerinden internete sürekli bir bağlantı kurulabiliyor. 3G teknolojisi, daha yüksek güvenilirlik ve kalite, daha hızlı veri iletimi ve daha fazla bant genişliği sunuyor. Bu sayede cep telefonu, bilgisayar ve 3G uyumlu diğer mobil cihazlarla video dâhil her türlü veriyi gönderip almak mümkün oluyor. 384 kbps'ye ulaşabilen veri iletim hızları ile 3G, standart çevirmeli bağlantıya göre yedi kat daha hızlı.



2. Devlet 3G İhalesinden Ne Kadar Kazandı?

Devlet, yapılan 3G ihalesinde Turkcell’den KDV dâhil 858 milyon YTL, Vodafone’dan 600 milyon YTL, Avea’dan da 512 milyon YTL olmak üzere 1 milyar 970 milyon YTL gelir elde etti. A tipini Turkcell, B tipini Vodafone ve C tipini de Avea kazandı.



3. Neden Farklı Lisans Tipleri Var?

Tüm kablosuz cihazlar iletişim kurarken bir frekans kullanıyor. Frekansın yüksek olması, haberleşme sırasında daha az veri kaybının yaşanması ve daha iyi iletişim anlamına geliyor. Kapalı alanlarda veri aktarımında hız kaybı ve kesinti oranı azalıyor. Bunun yanında frekansın yüksek olması, uzaklığa bağlı hız düşüşünü de azaltıyor. Yani frekans ne kadar yüksek olursa veri aktarım hızı o kadar iyi, kesintisi o kadar az oluyor. Buna göre A tipi lisans almaya hak kazanan şirket, 45 Mhz üzerinden haberleşmesini sağlayacak. B tipi lisansta frekans hızı 35 Mhz, C tipi lisanstaysa 30 Mhz olacak.



4. Somut Olarak Neler Yapabileceğiz?

Bugün bir mobil cihazla 700 MB büyüklüğünde ve DivX formatındaki sinema filmi, yaklaşık altı saatte indirilirken, 3G ile yaklaşık 13 dakikada indirilecek. 3G teknolojisi görüntülü görüşme, görüntülü haber, cep telefonunda televizyon gibi uygulamalara izin verecek. Bunun dışında mobil ofis hizmetleri, hastalıkların uzaktan teşhis edilmesi, hastayı uzaktan izleme gibi uygulamalar da hayatımızdaki yerini alacak. Önümüzdeki yıllarda sağlık servisleri, mobil eğitim hizmetleri, daha gelişmiş mobil devlet hizmetleri, akıllı ev gibi uygulamaların dünyada 3G abonelerinin sayısını yüzde 64 oranında artırması öngörülüyor.



5. Ne Zaman Kullanabileceğiz?

Henüz ihalenin ilk aşaması tamamlandı. İhaleye ilişkin komisyon kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Danıştay’ın onayının ardından operatörlerin de teknik altyapı çalışmalarını yapacaklarını belirtti ve yaz başında 3G haberleşme sisteminin kullanılabileceğini açıkladı.



6. Önceki 3G İhalesi Neden İptal Edilmişti?

İlk 3G ihalesinin 25 Mayıs 2007’de yapılması öngörülüyordu. Ancak katılımcı sayısının düşüklüğü nedeniyle ihale 7 Eylül 2007’de yapıldı. Telekomünikasyon Kurumu, rekabet şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. İhaleye yalnızca Turkcell katılmış, A tipi lisans için 321 milyon Euro teklif etmişti. B, C ve D tipi lisanslar ise katılımcı olmadığı için ihale edilmemişti. Avea ve Vodafone numara taşınabilirliği gelmeden üçüncü nesil ihalesi yapılmasının adil rekabet şartlarına uymadığı gerekçesiyle ihaleye katılmamıştı.



7. Herkes Yararlanabilecek mi?

Cep telefonu 3G’ye uyumlu olanlar yararlanabilecek. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 3G’ye uyumlu 3 milyon telefon var.



8. Faturaya Nasıl Yansıyacak?

En çok merak edilen konulardan biri de 3G’nin tüketicinin cebe nasıl yansıyacağı? Operatörler, 3G ile yapılan veri transferlerini faturalarına serbest piyasa koşullarında yansıtacağı için ücretlendirme henüz bilinmiyor. Ancak 3G ile veri indirme ücretlerinin, mevcut GPRS tarifelerine göre daha ucuz olması bekleniyor.



9. 3G Türkiye’ye Geç mi geldi?

Üçüncü nesil Avrupa’ya beş yıl önce geldi. Ancak uygulama anlamında, Uzakdoğu’dan gelen ucuz cihazların çoğalması, altyapının ucuzlamasıyla yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bu nedenle Türkiye’nin 3G ile tanışmakta gecikmesine rağmen bir şey kaybetmediği düşünülüyor. 3G Avrupa’da çok fazla kullanılmıyor. Uzmanlara göre bunun nedeni yaş ortalamasının yüksek olması



10. 4G İçin de İhaleye Çıkılacak mı?

Gelecek 20 yıl içinde çıkacak yeni nesil şebekeler için tekrar ihale yapılmayacak, lisans sahipleri mevcut sözleşmeler üzerinden bu hizmeti verebilecekler. Aboneler, 3G’den daha hızlı ve daha gelişmiş bir sistem olan 4G ya da benzeri şebekeler için beklemek zorunda kalmayacak.