10 senede 32 kere tayin edilen müdür emekli oldu

Nevşehir’e ilk atandığı 1996 yılından bu yana 32 kez değişik illere tayin edilip, 33 kez mahkeme kararıyla geri dönen İl Kültür ve Turizm Müdürü Velettin Birsöz, emekli oldu.

hürriyet.com.tr’nin haberine göre, Velettin Birsöz, 1996 yılında DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevinden Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.

Nevşehir’de göreve başlamasının ardından 19 yıllık süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği il içi atama kararıyla Nevşehir-Hacıbektaş, Karabuk-Safranbolu, Hatay Cilvegözü, Kars, Bitlis, Tunceli ve Ankara’ya çeşitli kereler Kültür ve Turizm müdürü, turizm tanıtma şefi, araştırma planlama kurulu üyeliği gibi görevlendirme ve tayin işlemleriyle tayini çıkartılan Birsöz, her defasında İdare Mahkemesi’nde veya Danıştay’da göreve yeniden dönebilmek için açtığı davaları kazanarak yeniden Nevşehir’e dönmeyi başarmıştı.

Birsöz son olarak 2014 yılının son aylarında Ankara’ya Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçici görev kararıyla görevlendirildi. Nevşehir’deki görevinden alınması kararının ardından yeniden Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açan Birsöz, buradan çıkan geçici görevi durdurma kararıyla birlikte yeniden eski görev yeri olan Nevşehir’e dönerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koltuğuna oturmuştu.

15 Temmuz sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığına emekli olmak için başvuru yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Velettin Birsöz’ün emeklilik dilekçesine bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onay gelmesinin ardından emekliye ayrıldı.