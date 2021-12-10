"10 saniyede 26 kez ısırıldım": Singapur parkında sabah koşusuna çıktı, su samurlarının saldırısına uğradı

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Singapur'da yaşayan bir Britanya vatandaşı, şehrin parklarından birinde su samurlarının saldırısına uğradı.

Graham George Spencer, sabah koşusu sırasında bir su samuru ailesinin kendisini kovaladığını, devirdiğini ve 10 saniyede 26 kere ısırdığını ifade etti.

Spencer, 30 Kasım'da parkın girişinde 20 kadar su samuru gördüğünü söyledi. Hayvanların ilk başta sakin olduğunu ifade eden Spencer, başka bir koşucu görünce su samurlarının "çıldırdığını" ifade etti. Diğer koşucu kaçabilirken, şans Spencer'a gülmedi.

Britanyalı adam hayvanların üzerine atladığını; ayak bileklerini, bacaklarını ve kalçasını ısırdığını, bunun üzerine de yere düştüğünü ifade etti.

Spencer, "Öleceğimi düşündüm" dedi ve arkadaşının bağırarak hayvanları kaçırmaya çalıştığını ifade etti. İkili, su samurları hala kendilerini kovalarken ziyaretçi merkezine koştu.

Ziyaretçi merkezi yetkilileri yaralarıyla ilgilendikten sonra Spencer hastaneye gitti.