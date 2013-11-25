Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumunda, Fenerbahçe'nin ilk 15 dakikada net pozisyonlar bulduğunu hatırlattıktan sonra, "İkinci yarı rakibe yakın oynayarak çabuk atağa çıkma isteği ortaya çıkınca maça ortak olduk. Futbol bu. 10 saniye önce Diarra golü atsaydı biz galip ayrılacaktık" dedi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna çok kötü başladıklarını belirtti. Konsantrasyonlarının çok düşük olduğunu ifade eden Aybaba, ilk dakikalarda rakibe çok geniş alanlar bıraktıklarına dikkat çekti.

Kırmızı-beyazlı futbolcu Diarra ise maçı kazanmak için çok çaba gösterdiklerini söyledi. Diarra, bütün karşılaşma süresince şansın kendilerine gülmediğini belirterek, son dakikada girdiği pozisyonu gole çeviremediği için Antalyaspor taraftarlarından özür diledi.

Kaptan Uğur İnceman ise iyi mücadele etmelerine rağmen son dakika golüyle yenildikleri için üzüntülü olduklarını dile getirdi.

'Şimdi cezayı keserler'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kutladı. Yanal, kendilerinin de bir nevi öğretmen sayıldığını öne sürerek, bütün öğretenleri saygıyla andığını kaydetti.

Maçı son dakika golüyle kazandıklarını hatırlatan Yanal, ilk golün ardından birçok pozisyona girmelerine rağmen gol atma becerilerini ortaya koyamadıklarını söyledi. Golü attıktan sonra kulübede "Şimdi cezayı keserler" diye espri yaptıklarını belirten Yanal, nitekim rakibin de cezayı kestiğini dile getirdi.

Gol pozisyonlarını iyi hazırlamalarına rağmen son vuruşları yapamadıklarını vurgulayan Yanal, Medical Park Antalyaspor'un ligin en iyi hücum eden ekiplerinden biri olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kalelerine yapılan hızlı hücumlar gördüklerine dikkat çeken Yanal, şöyle konuştu:

"Karşılaşma içinde çok şey denedik. Dördüncü kez son dakika golüyle maç kazandık. Futbolcularımı oyunu bırakmadıkları için kutluyorum. Fenerbahçe takımı şampiyonluk yürüyüşünde her maçından birşeyler öğreniyor. Şampiyonluğun bu maçlarla geleceğine inanıyoruz. Bu tür maçları biraz daha iyi oynamalıyız. Erken yakalayabileceğimiz sonucu son dakikalara ertelememeliyiz. Oyuncularımın maçı isteme arzusu, ortaya koydukları emek her zaman olduğu gibi takdire şayan."

Bir gazetecinin, "Fenerbahçe iyi başlıyor, iyi bitiriyor. Maçın ortalarında gol bulamıyor" şeklindeki yorumu üzerine Yanal, "İlk bölümlerde çok gol pozisyonu bulduk. Bunları atamayınca rakiplerin direnci artıyor. Bize karşı motivasyonarı yükseliyor" ifadesini kullandı.

Bu karşılaşmalardan önemli dersler çıkardıklarını anlatan Yanal, şöyle devam etti:

"Geçen haftaki derbiden de önemli dersler çıkarmıştık. Bir öğreti içindeyiz. Gol vuruşlarında, becerisinde sorun varsa bu sorunu bulmak gerekiyor. Oyuncularımızın hiçbirinin antrenman düşüncesiyle golü erteleyeceğini düşünmüyorum. Biraz daha konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben futbolcularımın, 'nasıl olsa atarız' düşüncesine gireceğini sanmıyorum. Bu oyun ritmi ve temposuyla ilgili."

Yanal, gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Saraçoğlu'nda taraftarımızla buluşmamız çok etkili oluyor. Hafta sonu güzel bir futbol gecesi olacağını düşünüyorum. Galatasaray derbisi gibi her şeyin futbolla anılacağı bir gece olacak. Futbol kalitemizle derbiyi renklendireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Bir başka gazeteinin, Meireles'i kadroya almadığını hatırlatması üzerine Yanal, "Kazanan bir takımdan oyuncu tercih ettim. Cristian'ı tribüne göndersem, 'kazanan bir takımın oyuncusunu almadınız' diye yorum yaparsınız. Rekabeti tatlı bir şekilde götürmek çok zor bir iş. Oyuncularımız üzülüyor. Ben onlardan daha fazla üzülüyorum. Oynayamayan çok değerli oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

- Fenerbahçeli oyuncuların görüşleri

Webo da son dakika galip gelmeyi alışkanlık hale getirdiklerini söyledi. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerine işaret eden Webo, attıkları golün ardından adeta uyuyakaldıklarını, bu uykulu dönemde rakibin hızlı ataklarla etkili olduğunu ifade etti.

Son dakika golüyle galibiyeti getiren Sow ise ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını anlattı. İlk dakikalarda 5-0'ı yakalayacak kadar çok fırsat yakaladıklarına dikkat çeken Sow, bitirici vuruşları iyi yapamadıklarını söyledi. Maçı daha kolay kazanabilecekleri halde bunu beceremediklerini vurgulayan Sow, "Benim attığım golden hemen önce Diarra'nın yakaladığı fırsat vardı, fakat Allah'a şükür maçın sonunda golü bulduk" diye konuştu.