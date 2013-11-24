Lider Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Daha önce 3 maçı son dakika golüyle kazanan Sarı-Lacivertliler, Medical Park Antalyaspor’u 90. dakikada Moussa Sow’un golü ile 2-1 mağlup etti ve en yakın rakibi ile puan farkını 6’ya çıkardı.

Pierre Webo, 5. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Lamine Diarra, sokuru eşitleyen golü attı.

Medical Park Antalyasporlu futbolcular, beraberliği sağladıkları golden sonra Torku Konyaspor maçının ardından kalp krizi geçiren Mehmet Sedef'in formasını yedek kulübesinden alarak kameralara gösterdi.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Moussa Sow, 90. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi ve skoru 2-1 yaptı.