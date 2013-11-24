Lider Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

AKPGenel Başkan Yardımcısı Menderes Türel de karşılaşmayı kale arkasındaki taraftarların arasında izledi.
Bu arada açık tribünde bir taraftar, büyük bir pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.
5. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Gökhan Gönül'ün ortasına ön direkte bekletmeden vuran Webo'nun şutunda top, Hakan Arıkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.
7. dakikada sağ kanattan çalımla ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün pasında topla bulaşan Sow'un vuruşunda Hakan Arıkan, meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
8. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Hakan Arıkan'dan döndü. Topu önünde bulan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Kuyt'ın vuruşunda meşin yuvarlağı Hakan yine çıkardı. Kale önünde topla buluşan Sow'un vuruşunda Hakan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
13. dakikada İnsa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tita'nın sert şutunda top, kale direğinin üzerinden auta gitti.
41. dakikada Webo'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Cristian'ın pasında kale önünde topla buluşan Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Emrah'ın kullandığı korner vuruşunda defanstan seken topu ceza sahası dışında alan Serkan, bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Arka direkte Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Volkan'ın solundan ağlara gitti: 1-1.
Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
54. dakikada Kuyt'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sow'un sert şutunda kaleci Hakan, topu güçlükle kornere çeldi.
76. dakikada Cenar Erkan'ın pasında topla buluşan Sow'un ortasında penaltı noktasında topa iyi yükselen Emenike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Hakan'da kaldı.
82. dakikada Musa Nizam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın sert vuruşunda top, kaleci Volkan'da kaldı.
88. dakikada Diarra'nın pasında sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Tita sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
90. dakikada Emenike'den sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde Sow, bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.