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Yaşam

10 öğrenciyi taciz eden, okul müdürüne 96 yıl hapis cezası

96 yıl hapis cezası olan okul müdürü çocuklara “baba şefkatiyle” yaklaştığını ileri sürdü

29 Haziran 2017 20:20

Bolu’nun Seben ilçesinde bulunan Seben Çok Programlı Lisesi Müdürü 58 yaşındaki Metin S.’nin, 10 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görülen davada karar açıkladı. Metin S.’ye 96 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl haziran ayında Seben Çok Programlı Lisesi’ne müdür olarak atanan Metin S., iddiaya göre 10 kız öğrenciye odasında cinsel tacizde bulundu. Metin S.’nin, taciz ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdiği, birine üzerinde “Seni seviyorum” yazılı bardak hediye ettiği ileri sürüldü.

Öğrencilerin ve velilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Metin S., polis ekipleri tarafından Aralık ayında gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Yapılan incelemede tacizin odadaki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Metin S.’nin, kendisinden önceki müdür tarafından odaya konulan güvenlik kamerasından haberinin olmadığı belirtildi.

 

“Baba şefkati” dedi

 

7 aydır tutuklu olan Metin S., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında suçlamaları reddetti. 39 yıllık eğitimci olduğunu söyleyen Metin S., çocuklara “baba şefkatiyle” yaklaştığını ileri sürdü.

Metin S., 5 öğrencisine sarkıntılıktan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İ.A. adlı öğrencisine karşı cinsel istismardan 17 yıl 7 ay hapis cezası verilen Metin S., diğer 4 öğrencisine de cinsel tacizden ayrı ayrı 12’şer yıl hapis cezasıyla birlikte toplam 96 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. (BOLU/DHA)

 

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