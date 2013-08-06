10 Numara çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "On Numara" oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 229 bin 622 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 71 kişi 2 bin 156 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 94 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 676 kişi 17 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 116 kişi 3 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı tahmin edemeyen 173 bin 244 kişi 2 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

10 bilen talihlinin kuponunu İstanbul Çekmeköy'den yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte 1 milyon 530 bin 808 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 610 bin 246 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 340 bin 179 lira 73 kuruş aktarılacak.