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Politika

10. Noter'e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında vekaletname iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

26 Eylül 2008 03:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında basına yansıyan iddialara ilişkin haberleri ihbar kabul ederek, resen soruşturma başlattı.
İsmet Büyükkılıç hakkında, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu ile CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan suç duyurularının da bu soruşturmanın evrakına ekleneceği bildirildi.
Almanya'daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan'ın yurt dışında tutuklu bulunduğu dönemde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a İstanbul 10. Noterliği aracılığıyla "genel vekaletname" verdiği, dolayısıyla bu vekaletnamenin sahte olduğu iddia ediliyor.

Hapisten sahte vekaletle hisse devri 

Sahte vekaletname için suç duyurusu

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