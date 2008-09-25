10. Noter AKP'den aday adayı olmuş

İşte biat belgesi

Sahte vekaletle hapisten hisse devri

Bakan Şahin: Soruşturuyoruz

Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasından hüküm giyen Mehmet Gürhan adına, cezaevinde bulunduğu dönemde, hileli yoldan Zekeriya Karaman için düzenlenen vekâletnameyi onaylayan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç’ın 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde İstanbul 3. Bölge’den milletvekili aday adayı olmak için AKP’ye başvurduğu ortaya çıktı. Büyükkılıç’ın kardeşi ise Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. Kardeş Büyükkılıç, 20. dönem FP Kayseri Milletvekili olarak da, Milli Görüş içerinde yer alan isimlerden biri.Deniz Feneri davasıyla ilgili Frankfurt’ta tutuklanan Mehmet Gürhan’ın cezaevine girdikten 28 gün sonra Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a Türkiye’deki tüm işlemleri için vekâletname verdiği, ancak kanunen böyle bir işlemin mümkün olamayacağı ortaya çıkmıştı. Gürhan Almanya’da cezaevindeyken, İstanbul’daymış gibi Karaman’a verilen hileli vekaletnameyi onaylayan İstanbul 10. Noteri hakkında, Türkiye Noterler Birliği soruşturma başlatmıştı.Vekâletnameyi onaylayan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç, AKP’ye hiç yabancı bir isim değil. 22 Temmuz 2007 milletvekilleri seçimi öncesinde AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıkladığı aday adayları listesinde İsmet Büyükkılıç da yer aldı. Büyükkılıç, 3. Bölge’den milletvekili adayı olabilmek için partiye başvurdu. Ancak kesinleşen listelerde Büyükkılıç kendine yer bulamadı. Büyükkılıç, bunun dışında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı KİPTAŞ’ın konut kuraları çekimlerinde görev alan noterdi.Büyükkılıç’ın kardeşi Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin Milli Görüş kökenli önde gelen siyasetçilerinden. 1993 - 1995 yılları arasında Kayseri RP İl Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, 1995 seçimlerinde aynı partiden 20. dönem Kayseri milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde ise FP’den Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı oldu. FP’den kopmalar olduğunda AKP’ye geçen Büyükkılıç 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde de bu kez AKP’den belediye başkanı seçildi.Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada partisinin ilgili birimlerine istifa dilekçesini İstanbul 10. Noterliği aracılığıyla göndermişti. Mahkeme kararı ile siyasi yasaklı durumuna düşen Erdoğan’ın Fazilet Partisi’nden ihracı gündeme gelmişti. Erdoğan, partiden istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi İstanbul 10. Noterliği aracılığıyla FP Genel Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı ve Üsküdar İlçe Başkanlığı’na göndermişti.