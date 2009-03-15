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Politika

10 milyon seçmenin oyu tehlikede!

Yerel seçimlerde, nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası olmayan yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullanamayacak.

15 Mart 2009 02:00

Yerel seçimlerde, nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası olmayan ve sayısı yaklaşık 10 milyon olduğu belirtilen vatandaşlar, eğer yenileme yapmazsa oy kullanamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ‘T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanı ile oy kullanılamaz’ kararı sonrasında devlet nüfus cüzdanı alarmı verdi. 
YSK’nın bu kararının ardından İçişleri Bakanlığı, sayıları milyonları bulabileceği tahmin edilen nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayan vatandaşların kimliklerini yenilemek için harekete geçti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın talimatıyla tüm il ve ilçe Nüfus Müdürlükleri’ne genelge gönderildi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, YSK’nın 29 Mart Yerel seçimlerinde seçmenlerin kimlik numarasını gösterir belgelerin ibrazının zorunlu hale getirilmesi sonucu, yeni önlemler alındığını açıkladı.

Bakan Atalay, Valiliklere gönderdiği genelgede, vatandaşların artan nüfus cüzdanı değiştirme taleplerinin karşılanması amacıyla, yeterli sayıda nüfus cüzdanı bulundurmasını ve Türkiye Genelinde tüm Nüfus Müdürlüklerinin 30 Mart’a kadar Cumartesi ve Pazar da dahil olmak üzere hizmet verecek şekilde açık tutulmasını istedi.

Genelgede, “Valilik il ve ilçelerindeki nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, mesai saatlerini iş durumuna göre hizmet sunumunda hiçbir aksamaya yol açmadan tüm talepleri karşılayabilecek şekilde yeniden düzenleyeceklerdir” denildi.

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